Másodszor is dartsvilágbajnok Luke Littler

A regnáló világbajnok tükörsima győzelmével ért véget a PDC dartsvilágbajnokság: az angol Luke Littler 7-1-re győzte le a döntőben a holland Gian Van Veent. Ezzel 2016 óta először fordult elő, hogy valaki megvédte a címét, akkor a skót Gary Andersonnak sikerült dupláznia, ő most is ott volt a mezőnyben, elődöntőig jutott.

A még mindig csupán 18 éves Littlernek – aki első vébéjén két éve kapásból vesztes döntőig jutott, tavaly pedig már nyert is – nem igazán volt ellenfele ezen a világbajnokságon, ő dobta a legtöbb 180-as kört, ő hozta össze a legmagasabb körátlagot, a kiszállózása is perfekt volt, gyakorlatilag mindenben kimagaslott. Összesen egy meccse volt, amikor az ellenfele képes volt legalább egy kicsit megszorítani őt, a negyedik fordulóban Rob Crossnak 2-3-nál nyila volt az egálhoz, de elhibázta, 2-4 lett a vége. Ezenkívül maximum 1 szettet engedélyezett ellenfeleinek – vagy inkább annyit sem –, és a fináléban sem volt ez másként.

Fotó: Paul Childs/Action Images via Reuters

Annak ellenére, hogy a szintén nagyon fiatal, 23 éves Van Veen – aki nem mellesleg Európa-bajnok aktuálisan – a legvégéig fantasztikusan ment, az elődöntőben például a vébé talán legszínvonalasabb meccsét hozta össze a már említett Andersonnal, de egy körrel korábban is hatalmasat játszott a 2024-es bajnok Luke Humphries ellen. Aztán Littlerrel szemben az első szettet be tudta még húzni, ám utána képtelen volt hozzátenni pluszban akár csak egyet is, a tinédzser angol ellenállhatatlan volt. Hozzátartozik a képhez, hogy a holland kiszállózása messze alatta maradt annak, amit a torna egészét tekintve mutatott.

Az újabb vb-győzelem és a vele járó 1 millió font azt jelenti, hogy Littler toronymagasan vezeti a világranglistát. Van Veen második helye is ért valamit: a pénzdíjon túl például azt, hogy mostantól a mezőny 3. számú játékosának számít – Humphries maradt a második –, megelőzve háromszoros világbajnok honfitársát, a legenda Michael Van Gerwent is. Bónusz: automatikusan versenyezhet a Premier League-ben, melynek mezőnyét hétfőn hirdetik ki.