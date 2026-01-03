Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás – mondta Trump Maduro elfogása után

A parancsomra a fegyveres erők Venezuela fővárosában katonai akciót hajtottak végre – kezdte szombati sajtótájékoztatóját Donald Trump. Nicolás Maduro venezuelai elnök és feleségének elfogása a második világháború óta nem látott akció, „a legnagyobb, legerősebb katonai erődemonstráció a történelem során” – Trump szerint. Azt is elárulta, hogy a hadműveletet „éjféli kalapácsütésnek” nevezték. Az amerikai elnök elmondta, hogy ilyen akcióra csak az USA képes, megbénították Venezuela teljes védelmét, és az akció idejére egész Caracast sötétbe borították.

Nicolás Maduronak és feleségének Cilia Floresnek az amerikai igazságszolgáltatással kell szembenéznie egy New York-i bíróságon. Trump azt mondta, narkoterrorizmus a vád, mert Maduro amerikai emberek életét veszélyeztette és oltotta ki.

„Ha látták volna, amit én, akkor önök is megdöbbentek volna”, mondta az elnök az akcióról. Trump korábban a Fox Newsnak arról beszélt, hogy élőben nézte Maduro elfogását, akár egy tévéshow-t, Mar-a-Lago-i birtokán, katonai vezetők társaságában.

Trump kiemelte, hogy amerikai részről nem volt veszteség, pedig az akcióban helikopterek és repülők vettek részt, de még egy járművet sem veszítettek.

„Az ellenségeink fel sem tudják fogni, mekkora katonai erővel rendelkezünk” – mondta Trump. Az elnök azt is közölte, az amerikai erők mindaddig jelen lesznek Venezuelában, amíg nem stabilizálódik a helyzet.

A legnagyobb amerikai olajvállalatok kapcsolódnak be dollármilliárdos befektetéssel a venezuelai olajiparba, mondta az elnök.

Ezt azzal indokolta, hogy Maduro az amerikai olajipart károsította meg azzal, hogy rátette a kezét olyan venezuelai olajcégekre, melyek amerikai befektetéssel jöttek létre vagy fejlődtek.

„További katonai akciókra is készen állunk, ha az átmenet nem tud békében végigmenni. Reméljük ez az első támadási hullám elegendő volt. Ez most egy célzott támadás volt, de készen állunk egy általános támadásra is” – mondta Trump, aki a sikeres demokratikus átmenetet akarja támogatni.

„Nem tudjuk mi vezetni az országot, de az átmenetben támogatni fogjuk Venezuelát” – közölte az elnök.

Trump drogkereskedelmi hálózat vezetésével vádolta meg Madurot. Az elnök szerint „Maduro személyesen vezette azt a drogkartellt, ami hatalmas mennyiségben szállított halálos drogot az USA-ba, és így felelős amerikaiak tízezreinek haláláért”, és ezért fog bíróság elé állni az Egyesült Államokban. Trump azt mondta, egyértelmű bizonyítékok vannak a Maduro házaspár bűnösségéről. Maduro Trump szerint olyan bűncselekményeket követett el, melyek az egész térség stabilitását veszélyeztették, és ez tette annyira veszélyessé Amerikát, hogy a nemzeti gárdának be kellett vonulnia Washington DC-be is.

Az elnök kiemelte, hogy az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia értelmében az USA dominanciáját a nyugati világban nem kérdőjelezheti meg senki. És érvényesíteni fogják az Egyesült Államok védelmi és kereskedelmi céljait.

„Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás” – figyelmeztetett Trump, hozzátéve, hogy Maduro elfogásával a teljes a nyugati világ biztonságosabbá vált.