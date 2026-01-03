Teherán nem enged az ellenségnek – közölte Ali Hamenei iráni ajatollah

Teherán „nem enged az ellenségnek” – jelentette ki Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah az iráni televízióban szombaton sugárzott beszédében, amelyben kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben – írja az MTI.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte. Az iráni vezetés reagált Trump fenyegetésére, arra figyelmeztetve az Egyesült Államokat, hogy ha beavatkoznak, akkor a térségben állomásozó amerikai katonák célponttá válhatnak.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője egy teheráni gyűlésen 2026. január 3-án. Fotó: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezetõ hivatala

Ali Hamenei ajatollah szombaton vetített televíziós beszédben kijelentette: az iszlám köztársaság „nem enged az ellenségnek”. A vallási vezető hangsúlyozta, hogy „a zavargó csoportokat (...) a helyükre kell tenni”. Hamenei a gazdasági nehézségek miatt tiltakozó kereskedőkről szólva elismerte, hogy a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mivel ilyen körülmények között nehezen tudnak üzletelni. Hozzátette ugyanakkor, hogy míg a tüntetőkkel hajlandók párbeszédet folytatni, a „zavargókkal” szerinte értelmetlen tárgyalni.

Jogvédő csoportok szerint vasárnap óta több mint tíz ember vesztette életét Irán különböző részein, és több tucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe. A Hengav kurd szervezet péntek esti jelentése szerint az őrizetbe vettek száma elérte a 133-at, ami 77-tel több az előző napinál.

A hatóságok közlése szerint a gazdasági helyzet miatt utcára vonulók követeléseit tárgyalásokkal igyekeznek kezelni, ugyanakkor több helyszínen – főként nyugati tartományokban – könnygázt vetettek be erőszakos utcai összecsapások során. Az iráni hatóságok két halálesetről közöltek részleteket: közlésük szerint a biztonsági erők két tagja is életét vesztette, és több mint tizenkét ember megsebesült az összecsapásokban.

Jogvédő csoportok és aktivisták viszont a közösségi médiában a biztonsági erők erőszakos fellépéséről számoltak be, miközben az állami média rongálásokról és „beépült elemek” akcióiról tudósított. Az állami televízió szerint több embert őrizetbe vettek, akiket Molotov-koktélok és házi készítésű fegyverek előállításával vádolnak.