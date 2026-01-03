Váratlanul sok hó Japánban, több mint százan rekedtek egy szentélyben

A japán közszolgálati média beszámolója szerint pénteken mintegy 130 ember volt kénytelen a Mitsumine-szentélyben éjszakázni, miután a környékbeli utakat biztonsági okokból lezárták. A helyi hatóságok megerősítették: nagyjából 50 autó utasai húzódtak be az épületbe, akik a szentély termeiben és előcsarnokaiban találtak menedéket, és senkinek nem esett baja.

Japán több térségében jelenleg is jelentős a havazás: szombatra egyes területeken akár 40 cm friss hó is várható. A Japán Meteorológiai Ügynökség adatai szerint az elmúlt 72 órában helyenként 80 cm hó hullott, és a további havazás valószínű.

Mitsumine-szentély Fotó: NY066 at wts wikivoyage

A Mitsumine-szentély környékén több baleset is történt, köztük megcsúszó autók miatt, ami hozzájárult az útlezáráshoz. A térségben eddig körülbelül 44 cm hó esett, miközben a hőmérséklet akár -15 °C-ig süllyedt.

A Mitsumine-szentély a Csicsibu (Chichibu) városához közeli hegyekben, 1.110 méteres magasságban található, és népszerű sintoista kegyhely. (BBC)