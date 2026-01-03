Videókon a caracas-i bombázás és az amerikai helikopterek megérkezése

Éjszaka robbanások érték Caracas-t, amit a venezuelai kormány megerősített. Azt is elmondták, hogy a fővárosi támadások mellett három másik államot ért találat: Miranda, La Guaira és Aragua tartományokat. A Guardian megosztott több felvételt egybe vágva, amelyen a robbanások és az alacsonyan szálló helikopterek látszanak Caracas felett:
A támadás után kiderült, az amerikai erők elfogták Nicolas Madurót. A konfliktusról folyamatosan frissülő cikkben számolunk be.
Helyi idő szerint hajnal kettőkor hét robbanást lehetett hallani.
Egyben elismerte a caracasi támadást is. Megszólalt közben a venezuelai elnökhelyettes és a védelmi miniszter is. Egyelőre nem világos, hova vezet a konfliktus.