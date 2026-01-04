A britek kontroll nélkül csúsznak rá a pornóra, ami egyre nagyobb problémákat okoz a hétköznapokban

A függőségtől szenvedő férfiakkal foglalkozó brit terapeuták több mint fele arról számolt be, hogy az elmúlt évben egyre többen fordulnak hozzájuk irányíthatatlan pornóhasználat miatt – írta meg a Guardian. Ez a Brit Tanácsadói és Pszichoterápiás Szövetség (BACP) által végzett kutatásból derült ki, amelyben a 3000 megkérdezett terapeuta több mint fele állította, hogy nőtt azoknak a száma, akik problémás pornófogyasztás miatt kértek segítséget.

Illusztráció: Science Photo Library

A beszámolók szerint a páciensek a pornó miatt hajlamosak elhanyagolni a kötelességeiket, elrontani, elhanyagolni a kapcsolataikat vagy épp egyre extrémebb tartalmak után nézni. Fizikai és szexuális problémákkal is küzdenek, jellemzően merevedési problémákkal. A lap által idézett szex- és pornófüggőségi szakértő, Paula Hall szerint a kormánynak sürgősen kezdenie kéne valamit a problémával, illetve annak szélesebb körű, társadalmi hatásaival.

„Sürgősen meg kell értenünk, fel kell mérnünk és ki kell értékelnünk, hogy a pornó milyen költségekkel jár a társadalom számára a függőség és a férfiak mentális egészsége szempontjából”

– mondta Hall, aki szerint a fiatalokra is jobban oda kéne figyelnie a kormánynak.

Bár Hall szerint a kormány foglalkozott már a pornóval az életkor, az erőszak, az bántalmatás és a pedofília problémakörei kapcsán, átfogó stratégiára egyelőre nincs hajlandóság.

„Nem pornóellenes hadjáratra van szükség, hanem annak a megértésére, hogy jelentős számú ember számára a pornó valóban káros hatással van”

– mondta.

A témában több könyvet író, pornófüggőséggel foglalkozó intézményt is alapító Hall szerint a legnagyobb probléma a pornóhasználat miatt szégyenérzet és megbélyegzés. Ezek szerinte az érintettek elszigeteltség érzését növelik, miközben az érintettek gyakran fel sem ismerik, hogy mi a problémájuk – ha pedig mégis felismerik, nem biztos, hogy mernek segítséget kérni.