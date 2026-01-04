A FIFA arra utasított európai fociklubokat, hogy a szankciók ellenére üzleteljenek az oroszokkal

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci labdarúgócsapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat.

Mindezt úgy, hogy Oroszországgal szemben a háború kitörése óta nemzetközi szankciók vannak érvényben, és a bankok blokkolják az ilyen jellegű kifizetéseket.

Az érintett klubok ultimátumot kaptak: 45 napon belül fizetniük kell, ellenkező esetben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.

A FIFA Labdarúgó Törvényszékének döntéseiből, valamint a Sportdöntőbíróság (CAS) elé került fellebbezésekből kiderül, hogyan hagyja figyelmen kívül az Oroszországgal szemben bevezetett nemzetközi szankciókat.

Nikola Vlašić még a CSZKA Moszkva színeiben. Fotó: MIKE KIREEV/NurPhoto via AFP

„45 napon belül fizessenek a szankciókkal sújtott CSZKA Moszkvának, különben 18 hónapos átigazolási tilalmat kapnak”

– ez volt az az ultimátum, amit a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2023. március 31-én adott West Ham Unitednek, mivel az angol első osztályban játszó londoni klub nem fizette ki teljes egészében a horvát támadó, Nikola Vlašić 26 millió eurós átigazolási díját.

A Konferencia Liga elődöntőjében és a bajnoki szezon hajrájában lévő csapat számára nagy volt a tét: egy tiltás megakadályozta volna a klubot abban, hogy a következő idényre megerősítse a keretét, az új igazolások nélkül pedig csökkent volna a trófeaszerzés és az ezzel járó bevételek esélye is.

A klub azonban patthelyzetbe került, a Vlašić átigazolásáról szóló szerződést 2021 nyarán kötötték meg a CSZKA Moszkvával, még az Ukrajna elleni invázió és az azt követő nemzetközi szankciók előtt. A CSZKA tulajdonosa – az orosz állami fejlesztési bank –, valamint a klubhoz köthető szereplők is rajta voltak a szankciós listákon. Maga a klub – és a Rosztov Don – azért nincsen tiltólistán, mert Magyarország júniusban megvétózta azt. Szijjártó Péter külügyminiszter erről azt mondta, „a futballcsapatok nem felelősek semmilyen politikai helyzetért”.

A West Ham a vis maior helyzetre hivatkozva védekezett, azzal érvelve, hogy a kifizetés jogszerűen nem teljesíthető a brit jogszabályok megsértése nélkül. A FIFA azonban hajthatatlan maradt: a szerződés kötelez, azt teljesíteni kell. (Vlašić egyébként a FIFA-ultimátum idején kölcsönben játszott a Torinóban, mert nem fért be a West Hambe.)

A Follow The Money oknyomozása szerint az Oroszországgal szembeni szankciók ellenére a FIFA rendszerszinten kényszeríti a klubokat az elmaradt átigazolási díjak kifizetésére.