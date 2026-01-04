Drónnal, AI-szoftverrel és kutyákkal is keresték az eltűnt férfit Szigetszentmiklóson, aztán kiderült, hogy végig a kórházban volt

Január 3-án, éjjel a rendőrség drónos és kutyás segítséget kért egy szigetszentmiklósi eltűnési ügyben a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálattól. Polgárőrökkel közösen kerestek egy eltűnt férfit, akiről úgy tudták, öngyilkos akart lenni.

Térfigyelő kameraképek és követő kutya segítségével rekonstruálták az útját, de egy ponton elvesztették a nyomot. Éjszaka hőkamerákkal vizsgálták át a területet, de ez sem vezetett eredményre.

A mentők fotója a keresésről. Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Reggel aztán újraindították a légi keresést, de ekkor már egy speciális AI-alapú szoftverrel, ami repülés közben elemzi a látottakat, és anomáliákat, vagyis a környezetbe nem illő emberi alakokat vagy tárgyakat keres.

A férfi nem lett meg, a keresést pedig lezárták, ekkor azonban kiderült, hogy a keresett személy még előző nap, a késő esti órákban kórházba került, de addig valamiért nem volt lehetséges az azonosítása.

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége