Egyre nagyobb az esélye a komolyabb havazásnak

Az előttünk álló napok izgalmas időjárást tartogatnak az Időkép szerint, érkezik ugyanis egy mediterrán ciklon, ami erősen kiszámíthatatlan, emiatt gyakorlatilag bármi történhet a jövő héten. Az is lehet, hogy nagyon sok hó esik majd, de előfordulhat az is, hogy nem lesz itt semmi különösebb látnivaló.

Az Időkép szerint ezek a mediterrán ciklonok ugyanis úgy működnek, hogy ha pályájuk akár csak kis mértékben is módosul, azaz középpontjuk akár csak 50-100 km-rel keletebbre vagy nyugatabbra kerül, máris más időjárást hozhatnak. Nem mindegy ilyenkor ugyanis, hogy a ciklon előoldalára kerülünk, vagy éppen annak hátoldalára. Az előbbi esetben délies irányból enyhébb és páradúsabb légtömeg áramlik észak felé, az utóbbi esetben pedig a kontinens északi, északnyugati része felől érkezik meg a hideg, fagyos, szárazabb légtömeg.

Magyarország a következő napokban ezen légtömegek határán fog elhelyezkedni, de ha a a mostani számítások maradnak érvényben, akkor az ország jelentős részét vastagabb hótakaró lepheti be a jövő hét második felére. Jelenleg a déli, délkeleti és a keleti tájak lehetnek a befutók, ami a jelentős hótakaró kialakulását illeti.