„Jó estét és boldog új évet!”– Nicolas Maduro venezuelai diktátor megérkezett egy New York-i fogvatartási központba

„Jó estét és boldog új évet!” – mondja Nicolas Maduro venezuelai elnök az amerikai kábítószerellenes ügynökség, a DEA New York-i épületében, miközben bilincsben vezetik végig egy folyosón. Erről a Fehér Ház egyik hivatalos X-oldalán tettek közzé videót:

Forrás

Korábban már közzétettek egy fotót a venezuelai elnökről, ahogy megbilincselve, sötétített szemüvegben áll a USS Iwo Jima repülőgép-hordozó fedélzetén szürke Nike melegítőben. Azóta a jelek szerint új szerelést adtak rá.

Maduro a USS Iwo Jima fedélzetén

Madurót és a feleségét, Cilia Florest a hálószobájukból rabolták el Venezuela fővárosából, Caracasból január 3-án egy katonai akció keretében az amerikai hadsereg különleges erői. Az akcióban sajtóhírek szerint a Delta Force különleges egység is részt vett, és 150 helikoptert és repülőgépet is bevetettek. Amerikai katona nem vesztette életét a támadásban, venezuelai áldozatokról egyelőre nincsenek megbízható információk.

A Trump-kormányzat azzal vádolja Madurót, hogy a Cartel de los Soles nevű drogkartell vezetője, és a venezuelai állam erőforrásait felhasználva kábítószert csempészett az Egyesült Államokba. Ezt a kartellt nemrég hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánítottak,

így Maduro most kábítószer kereskedelem és terrorizmus vádjával állhat bíróság elé New Yorkban.

Amit még érdemes tudni:

  • Trump egy, az akcióról szóló sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok fogja mostantól Venezuelát irányítani („run the country”), de valamikor rendezett hatalomátadásra is sor kerül majd.
  • Mindeközben Venezuelában a kormányzást Maduro alelnöke, Delcy Rodríguez vette át, aki továbbra is azt hangsúlyozza: Maduro az ország megválasztott elnöke, és az Egyesült Államok jogellenesen rabolta el az országból. (Maduro elcsalta a legutóbbi, 2024-es elnökválasztást, amit nemzetközi megfigyelők szerint jelentős fölénnyel a kihívója nyert. Ugyanakkor az elnök elrablása valószínűleg tényleg nem felel meg a nemzetközi jognak.)
  • Trump azt mondta a New York Postnak, hogy nem fognak amerikai katonák állomásozni Venezuelában, amennyiben Rodríguez „azt csinálja, amit mi akarunk”. Azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok kész további katonai lépéseket tenni céljai elérése érdekében: „Fel vagyunk készülve. Van egy második hullámunk, ami sokkal nagyobb, mint az első”.
  • María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki politikus üdvözölte Maduro elfogását, szerinte „eljött a szabadság órája”.
  • Trump arra figyelmeztetett Maduro elfogása után, hogy másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás.

(via BBC, FT)

külföld venezuelai puccs Egyesült Államok new york fehér ház Donald Trump venezuela dea Delcy Rodríguez María Corina Machado Nicolas Maduro
