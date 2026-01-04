Mbappé volt a nemzeti bajnokságok legjobb góllövője

Kylian Mbappé nyerte el a nemzeti bajnokságok legjobb góllövőjének járó éves díjat az IFFHS-nél, miután 39 gólt szerzett a Real Madrid színeiben a La Ligában 2025-ben.

Kylian Mbappé 2025. szeptember 16-án a madridi Bernabeu stadionban. Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzése szerint a spanyol együttes francia világbajnoka mögött az Inter Miami argentin világsztárja, Lionel Messi végzett másodikként 35 bajnoki találattal, míg a harmadik az angol Harry Kane, a Bayern München ásza lett, aki 31-szer volt eredményes a Bundesligában a múlt évben.

Az IFFHS 33 nevet tartalmazó 2025-ös listáján, amire 22 góllal lehetett felférni, a szaúdi al-Nasszrt erősítő portugál Cristiano Ronaldo 28 góljával a hetedik. A tavaly 27 gólig jutott Erling Haaland, a Manchester City norvég sztárja kilencedik, a nagyszülei révén magyar gyökerű svéd Viktor Gyökeres, aki a múlt évben 26-szor talált be bajnoki meccseken a portugál Sporting, majd átigazolása után a londoni Arsenal színeiben, a 13. helyen zárt. (MTI)