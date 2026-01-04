Meghalt a Kispál és a Borz egyik alapítója és első dobosa, Bräutigam Gábor

Fotó: Kiscsillag Facebook

60 éves korában elhunyt Bräutigam Gábor, a Kispál és a Borz volt dobosa – erről az együttes számolt be egy Facebook-posztban. Azt írták:

„Tudtuk, hogy beteg voltál, de ez most mégis nagyon fáj. Isten veled, Ricsi!”

Bräutigam a Kispál egyik alapítója és legelső dobosa volt, de játszott a Kiscsillagban is, a két zenekar egy időben posztolt a haláláról.

Az elmúlt években nyíltan beszélt alkoholfüggőségéről (például itt, a Magyar Hangnak) amely miatt 14 hónapot töltött elvonón. Felépülő függőként később Komlón, a Leo Amici Alapítványnál dolgozott, szenvedélybetegeket segített.

A szeretlekmagyarország.hu azt írja, a dobos a 2022-es újjáalakulás után vendégként tért vissza a zenekarhoz, közreműködött a 2023-ban megjelent Beszorult mondat című lemezen, és fellépett a budapesti visszatérő koncerten is.