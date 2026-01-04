Megkérdezték az amerikai külügyminisztertől, hogy miként tervezi irányítani Venezuelát

Miután az Egyesült Államok hadserege szombaton elrabolta hálószobájából Nicolás Maduro venezuelai elnököt, Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy átmenetileg az Egyesült Államok fogja irányítani a dél-amerikai országot. Mikor ezt mondta, a mögötte álló Marco Rubio külügyminiszterre és a kormány néhány másik tagjára mutatott. A CBS vasárnapi interjújában feltette a kérdést Rubiónak, hogy „miként tervezi irányítani az országot”.

Rubio erre azt kezdte fejtegetni, hogy Venezuela gazdasági motorja az olaj, de az olajipar szerinte elmaradott, ráadásul az abból származó pénz nem az emberekhez kerül, hanem a hatalmon lévőkhöz. Azt mondta, az ország olajkereskedelme jelenleg karanténban van, amit az Egyesült Államok biztosít a tengeren egészen addig, amíg „nem látunk olyan változásokat, amelyek nemcsak az amerikai nemzeti érdekeket szolgálják, ami az elsődleges, hanem a venezuelai emberek számára is jobb jövőt eredményeznek”.

Mikor arról kérdezték, tervezi-e az Egyesült Államok elfoglalni a 30 milliós országot, Rubio azt mondta, Trump elnök nem zárja ki a katonai jelenlét lehetőségét sem, de jelenleg inkább a karantén és a szankciós politika az, ami a külügyminiszter szerint „lehetővé teszi, hogy hatalmi befolyást gyakoroljanak a további eseményekre”.

Maduro az amerikai külügyminiszter szerint is elcsalta a választásokat, így felmerül a kérdés, hogy mit gondol a választások valódi győzteséről, az ellenzéket vezető Edmundo Gonzálezről és pártjának korábbi jelöltjéről, a Nobel-békedíjas María Corina Machadóról. Rubio azt mondta, mindkettőjüket csodálja, „de ott van a jelenlegi küldetésünk”: Venezuela egy „potenciálisan nagyon gazdag ország” a nyugati féltekén, amely „behódolt Iránnak, a Hezbollahnak”, és engedte, „hogy kábítószer-kereskedő bandák büntetlenül működjenek a saját területükön”, és szállítsanak máshová. „Mi ezzel foglalkozunk” – mondta Rubio.

Arról, hogy a Maduróval szoros szövetségben lévő következő elnök, Delcy Rodriguez ígéretet tett-e az amerikai kifogások orvoslására, Rubio azt mondta, „meglátjuk, mi történik, ahogy haladunk előre”, és eszerint fognak cselekedni. Mindenesetre az előző elnökkel szerinte nem lehetett együtt dolgozni, mert nem tartotta be az ígéreteit – és ha a következő elnök nem hozza meg a helyes döntéseket, az Egyesült Államok fenntartja a karantént.

Arról, hogy van-e terv a demokratikus átmenetre, Rubio azt mondta, egy ilyen probléma nem oldódik meg pár nap alatt, de szeretnék, ha Venezuela egy egészen más ország lehetne a jövőben. A beszélgetést azzal zárta, hogy „a 21. században, a Trump-kormány alatt nem fogunk olyan országot tolerálni a saját féltekénken, amely a Hezbollah, Irán és minden más rosszindulatú befolyás forrása és kereszteződése lehet a világban. Ez egyszerűen nem fog megtörténni.”

Mint a kialakult helyzetet értelmező cikkünkben írtuk, a Nicolás Maduro elnök és felesége elfogásával végződő szombat hajnali katonai akció kétségkívül az eddigi leglátványosabb megnyilvánulása a december elején közzétett új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában lefektetett elveknek. Donald Trump ráadásul sajtótájékoztatóján nyíltan beszélt arról, hogy az Egyesült Államok az átmeneti időben „irányítani fogja” Venezuelát, továbbá kijelentette, hogy „az amerikai dominancia a nyugati féltekén többé nem megkérdőjelezhető”.