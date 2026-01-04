Mínusz 15 fok és 20 centis hó is lehet jövő héten

Személyvonat halad a hóesésben Vinye és Porva-Csesznek vasútállomás között a Cuha-völgyében 2019. január 8-án. Illusztráció: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ugyan már vasárnap is több helyen esett a hó az országban, főleg délen és keleten, a tél eddigi leghavasabb és leghidegebb időszaka hétfőn kezdődik. A hajnali órákban kezd el havazni, és kedd reggelig az ország déli felén komolyabb hóréteg képződhet – derül ki a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéséből.

Emellett jövő héten az ország nagy részén napközben is fagyni fog, és az Időkép előrejelzése szerint ez a sok helyen akár 10-15-20 centis hótakaróval karöltve jelentős mínuszokat is eredményezhet.

A hó

Hétfőn a havazás napközben az ország döntő részére kiterjed. Kedd reggelig az ország déli felén várható a legtöbb hó, nagyobb területen 10 centimétert is meghaladó hóréteg képződhet.

Észak felé haladva a hómennyiség csökken, a középső országrészben körülbelül 5-10 centiméter, az északi megyékben pedig várhatóan 1-5 centiméter hó hullhat.

A HungaroMet Zrt. Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém, Zala vármegyékre hétfő éjfélig elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adott ki havazás veszélye miatt.

Ezekben a megyékben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn napközben a keleti megyékben a havazás mellett eső, havas eső, ónos eső is hullhat. Jelentős bizonytalanság mellett, kisebb körzetekben akár tartós ónos esőre is van esély.

A meteorológiai szolgálat Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre gyenge ónos eső veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfő éjfélig.

A fagy

Eleinte még bekúszhat egy kis enyhébb levegő a délkeleti országrész fölé, de ezt követően péntekig egyértelműen hideg légtömegek fogják elárasztani az országot, amely a várhatóan kialakuló, jelentősebb, sok helyen akár 10-15-20 centis hótakaróval karöltve komoly fagyokat is eredményezhet – írja az Időkép.

Hétfőn hajnalban a derült északi, északnyugati tájakon már -10 fok alá mehet a hőmérséklet, de az ország túlnyomó részén -2 és -7 fok közötti értékekre számíthatunk.

Kedden a havazós-borongós időben fagypont és -6 fok között várhatóak a legalacsonyabb értékek, ennél szerdán csak pár fokkal lehet hidegebb, csütörtökön pedig a nyugati területeken csökkenhet a hőmérséklet -10 fok köré.

Pénteken virradóra viszont a várhatóan vastag hóval borított keleti, délkeleti tájakon akár -15 és -20 fok közötti értékek is megjelenhetnek. Hozzáteszik, hogy ezt majd az dönti el, hogy az időjárásunkat befolyásoló mediterrán ciklon végül melyik utat választja majd. A jelenségről itt írtunk bővebben.