Trump szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro

„Ha nem cselekszik helyesen, nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro” – mondta Donald Trump, miután az Atlantic Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása kapcsán kérdezte telefonon. Az amerikai akció után Delcy Rodríguez, Maduro közeli szövetségese vette át az elnöki posztot a dél-amerikai országban. Rodríguez Trump szombati nyilatkozata szerint telefonon együttműködőnek mutatkozott, de az első nyilvános megszólalásában ennek a szándéknak már kevés jele volt.

Delcy Rodríguez, Venezuela elnökhelyettese. Fotó: PEDRO MATTEY/AFP

Az újságíró kérdésére Trump azt is megerősítette, hogy könnyen lehet, nem Venezuela volt az utolsó ország, ahol Amerika beavatkozik. Marco Rubio külügyminiszter szombaton azt mondta, a venezuelai esetből a világnak oda kéne figyelnie. „Amikor azt mondja, hogy kezd valamit egy problémával, komolyan gondolja” – mondta Rubio.

Az elnök a vasárnapi interjúban azt mondta, másra bízza, hogy eldöntsék, mit jelent Grönland számára a venezuelai katonai akció. Elmondása szerint, amikor az új, Donroe-doktrínaként is emlegetett külpolitikai irányról beszélt, nem Grönlandra utalt.

„De szükségünk van Grönlandra, abszolút. Szükségünk van rá a védelem érdekében.”

Mikor arról kérdezték, hogy miben különbözik ez a típusú beavatkozás a Trump által korábban elítélt beavatkozásoktól, mint például az iraki háborútól, azt mondta, nem ő csinálta Irakot. „Az Bush volt. Bushtól kell megkérdezned ezt a kérdést, mert soha nem kellett volna Irakba mennünk. Az indította el az egész Közel-Keleti katasztrófát.”

Trump egyik legfőbb tanácsadójának felesége éppen az interjú megjelenésének napján posztolt egy amerikai zászlós grönlandi térképről „hamarosan” felirattal. Trump éppen decemberben nevezte ki grönlandi különmegbízottját, Jeff Landry louisianai kormányzót, aki ezzel a mondattal köszönte meg a kinevezést: „Megtiszteltetés számomra, hogy dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán.”