Tyson Fury visszatér (megint)

Ismét visszatér a ringbe Tyson Fury, korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok. A 37 éves brit sportoló legutóbb több mint egy éve, 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól.

Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amit 2024. májusban vett el tőle Uszik. Fury az eddigi karrierje alatt 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), és egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással.

Tyson Fury Fotó: Tolga Akmen/AFP

Többször jelentette már be a visszavonulását, de úgy tűnik, ezúttal sem végleges a kijelentése, hiszen már elkezdett edzeni Thaiföldön. Azt nem említette, ki lesz a következő ellenfele, de sportági találgatások szerint honfitársával, a nigériai származású Anthony Joshuával, a WBO-bajnok Fabio Wardley-val vagy Daniel Dubois-val fog összecsapni idén, esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal. (MTI)