XIV. Leó pápa is aggódik a venezuelai helyzet láttán, a szuverenitás fontosságáról beszélt

külföld
Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A pápa kiemelt figyelmet kért a dél-amerikai ország gazdasági helyzete miatt legjobban szenvedő szegényeknek.

Fotó: Elisabetta Trevisan/via REUTERS

Az Egyesült Államok szombaton nagyszabású támadás során rabolta el Nicolás Maduro elnököt és feleségét a hálószobájukból, hogy amerikai földön állíthassák bíróság elé „narkoterrorista összeesküvés” vádjával. XIV. Leó pápa úgy fogalmazott, aggodalommal figyeli a venezuelai eseményeket.

„A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával”

– jelentette ki XIV. Leó, aki közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében.

A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben. (MTI)

külföld xiv. leó XIV Leó pápa katolikus egyház Vatikán pápa Egyesült Államok támadás josé gregorio hernández Donald Trump venezuela szentté avatás szuverenitás usa béke carmen rendiles Nicolas Maduro
