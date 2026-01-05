12 milliós év végi jutalmat szavazott meg Dunaharaszti polgármesterének a képviselő-testület

Akárcsak a vecsési polgármesternek, Szalay László dunaharaszti polgármesternek is kifejezetten bőkezű, hathavi illetménynek megfelelő év végi jutalmat szavazott meg a helyi képviselő-testület. A politikus több mint 12 millió forintot kapott.

A jutalomról a december 15-ei képviselő-testületi ülésen döntöttek. Az ülésen mindenki részt vett a 12 fős testületből. A jutalom odaítéléséről szóló nyílt szavazáson a polgármester nem szavazott, a többiek viszont egyhangúlag támogatták a javaslatot. A döntést a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Egyesület 7 képviselője mellett 2 fideszes, 1 DK-s és 1 független képviselő szavazta meg. A döntést a KisDuna TV Youtube-ra feltöltött közvetítésében lehet visszanézni.

Szalay László hathavi illetményének megfelelő jutalmat kapott. A polgármester illetményét a június 30-ai képviselő-testületi ülésen módosították utoljára. Az akkori döntés alapján 2025. július 1-jétől a havi illetménye 2.002.095 forint, nyelvpótlékja 23.190 forint, költségtérítése pedig 300.314 forint. Ez azt jelenti, hogy hathavi év végi jutalma kicsivel több mint 12 millió forintot tesz ki.

Szalay László Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Bár a képviselő-testületi ülés december 15-én volt, az ülés jegyzőkönyvét és a meghozott határozatokat még nem töltötték fel a város honlapjára. Az ülésről cikkben beszámoló helyi hírportál, a dunaharaszti.hu pedig csak annyit írt a jutalomról, hogy „határoztak a polgármester jutalmazásáról”. A pontos összeget nem említették.

Szalay László 2002 óta vezeti a 23 ezer fős Pest megyei várost. Az első két győzelmekor még az MSZP és az SZDSZ is támogatta, 2010 óta viszont civil szervezetek támogatásával vagy független jelöltként indult a polgármester-választásokon. A 2024-es választáson 77 százalékos eredménnyel nyert. A Fidesz utoljára 2010-ben indított ellene polgármester-jelöltet.

Szalay László az elmúlt években többször fotózkodott a térség fideszes parlamenti képviselőjével, Pánczél Károllyal. A politikussal kerékpársávot, kormányablakot és Coca-Cola-gyártósort is adtak át közösen. Utóbbi eseményen Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is részt vett.

Szalay László polgármester, Joó István befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos, Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszerrel és Pánczél Károly parlamenti képviselő a dunaharaszti Coca-Cola-üzem új gyártósorának 2023-as átadásán Fotó: KARLIK DORA

Három évvel ezelőtt Fót fideszes polgármestere, Vass György készült hathavi fizetésének megfelelő, 6 millió forintos jutalmat felvenni. A politikus azonban meggondolta magát, miután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta a kormányinfón, hogy helyteleníti a jutalmat, és nem is érti, hogyan merülhetett fel ekkora összegű prémium.