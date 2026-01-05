A fiatal korában gerillaként harcoló kolumbiai elnök kész újra fegyvert ragadni, ha Trumpék megtámadják az országát

Gustavo Petro kolumbiai elnök figyelmeztette Donald Trumpot, hogy maga is kész fegyvert fogni, ha az Egyesült Államok megtámadná Kolumbiát.

Petro fiatal korában az M19 gerillacsoport tagjaként aktívan harcolt. Hosszú X-bejegyzésében azonban azt írta, bár megesküdött rá, hogy nem nyúl többet fegyverhez, a hazájáért újra fegyvert ragadna.

Posztjában kiemelte, hogy kormánya aktívan küzd a kábítószer-kereskedelem ellen. Trump ugyanis korábban a kolumbiai drogpolitikára hivatkozva fenyegette meg katonai csapásokkal Kolumbiát. Petro azt írta, hogy egy amerikai csapás gyermekek életét veszélyeztetné, és azokat a szeparatista csoportokat segítené, amikkel nagy nehezen kiegyezett a kolumbiai kormány.

Gustavo Petro és Donald Trump Fotó: LUIS ACOSTA, JIM WATSON/AFP

Trump vasárnap azt mondta, hogy Kolumbiát „egy beteg ember irányítja, aki szeret kokaint gyártani és azt az Egyesült Államoknak eladni”, de már „nem fogja ezt sokáig csinálni”.

Petro és Trump viszonya már hónapokkal Nicolás Maduro venezuelai elnök elrablása előtt megromlott. A kolumbiai elnök októberben gyilkossággal vádolta meg az amerikai elnököt egy halászhajó kilövése miatt, cserébe az amerikai kormány nem sokkal később őt és a családtagjait is szankcionálta. (via Euronews)