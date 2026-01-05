A kegyelmi ügy kirobbantója szeret bírósági határozatokat böngészni, így szúrta ki K. Endre esetét is

A Válasz Online-nak adott interjút a Vidéki Prókátorként ismert ügyvéd, akinek emailje robbantotta ki a kegyelmi ügyet.

„Ebben az irodában, ott, annál az asztalnál ültem 2024. február 1-jén, s mint ahogy szinte minden reggel teszem 8 és 9 óra között, egy kúriai határozatot olvastam” – fogalmaz. Azt mondja, egy ügyvédnek kötelessége naprakésznek lenni a joggyakorlatokat illetően, és ő szeret is bírósági határozatokat olvasni. „Aznap csupán azért olvastam el éppen ezt a döntést – olvashattam volna bármelyik másikat is –, mert érdekesnek tűnt a tárgya. Gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, kényszerítés hatósági eljárásban, intézményvezető-helyettes vádlott, s ráadásul ez mind együtt… Amúgy igyekszem minden, a Kúriai Döntésekben közzétett határozatot elolvasni.”

Azt is elmondta, hogy nem számított arra, mekkora hullámokat vet, hogy a kegyelmi döntésről szóló határozatot elküldi pár újságnak. „Nem, hiszen nem tudtam, milyen politikai következményei lesznek annak az olvasói levélnek. Amikor elküldtem, meg sem fordult a fejemben, hogy emiatt a köztársasági elnök asszony meg fog bukni.”

Noha a kegyelmi ügy alapvetően rajzolta át a politikai térképet, és ennek köszönheti felemelkedését Magyar Péter és lett reális esélye a kormányváltásnak, az ügyvéd továbbra is őrzi inkognitóját. Mint mondja, elégedett a magánéletével és a munkájával is. „Megvan mindenem, amire szükségem van a nyugodt, boldog élethez. Olyan munkám van, mely biztosítja számomra a teljes személyi, szellemi és anyagi függetlenséget. Ezért aztán nem vagyok meggyőződve arról, hogy az ismertségem bármilyen módon is boldogabbá tudná tenni az életemet, abban viszont biztos vagyok, hogy számos kellemetlenséggel járna.”