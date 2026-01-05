A várható havazások miatt az FKF azt kéri, hogy aki tudja, autó helyett inkább használja a közösségi közlekedést

A meteorológiai előrejelzések alapján a héten hétfő délutántól kezdődően több alkalommal jelentősebb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban. A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója ezért hangsúlyosan kéri a fővárosban gépjárművel közlekedőket, hogy a következő napokban lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, illetve kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak, saját és a fővárosban közlekedők testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése, valamint a síkosságmentesítés folyamatossága érdekében.

Fotó: Budapesti Közművek

Az FKF arról számol be, hogy a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást végez, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását. A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek meghatározott sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Felhívják a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését is, sőt magát a síkosságmentesítést is megnehezítik. Azt is kérik, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Végezetül az FKF arra is felhívja a figyelmet, hogy az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.