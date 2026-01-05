Addig retusáltatta képeit az izraeli miniszterelnök felesége, hogy a kormány fotósai már nem adták a nevüket a fotókhoz

Manipulált fotók miatt kritizálják Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalát. Kiderült ugyanis, hogy a kormány sajtóirodája olyan fényképeket adott ki korábban a miniszterelnök feleségéről, amiken a 67 éves nő sokkal fiatalabbnak tűnt, mint a korábbi fotóin. Ráadásul a képek mellett az alanyt, Szara Netanjahut tüntették fel fotósként.

A Times of Israel forrásai szerint a sajtóiroda azért a miniszterelnök feleségének nevével adta ki a fotókat, mert a kormány fotósai nem vállalták őket a saját nevükkel, miután Szara Netanjahu addig retusáltatta a képeket, amíg azokat már vállalhatatlannak tartották.

A szerkesztés mértékét jól illusztrálja az alábbi, X-en megjelent két fotó. A képek ugyanazon az eseményen készültek, a bal oldalit Volodimir Zelenszkij felesége, a jobb oldalit az izraeli kormány posztolta ki.

A kormányzati fotók retusálása azért problémás, mert a hivatalos állami archívumban található képekhez nem szabadna hozzányúlni. A botrány miatt a Times of Israel mellett több más izraeli lap is kijelentette, hogy a jövőben nem jelentetnek meg olyan képeket, amik mellett Szara Netanjahu van megadva készítőként.