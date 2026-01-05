Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb bíróságához került Maduro ügye, ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönt kaphat

A hétvégén elfogott venezuelai elnök, Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores hétfőn, helyi idő szerint 12 órakor áll a manhattani bíróság elé kábítószer-kereskedelem, narkoterrorizmus és egyéb összeesküvések vádjával – írja a Reuters.

Maduróékat a hálószobájukból rabolták el Venezuela fővárosából, Caracasból január 3-án egy katonai akció keretében az amerikai hadsereg különleges erői. Az akcióban sajtóhírek szerint a Delta Force különleges egység is részt vett, és 150 helikoptert és repülőgépet is bevetettek. Amerikai katona nem vesztette életét, a kubai elnök szerint viszont a venezuelai államfőt védő 32 kubai halt meg a támadásban.

Szombati elfogása után Madurót New Yorkba szállították, a tárgyalásig egy brooklyni szövetségi börtönben tartják fogva. Pam Bondi igazságügyi miniszter az X-en azt írta, a venezuelai elnöknek „hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes szigorával kell szembenéznie amerikai földön, amerikai bíróságokon”.

A börtön, ahol Madurót fogva tartják. Fotó: LEONARDO MUNOZ/AFP

A vádak Maduróék ellen

Az elnök ellen feleségével, fiával és további három személlyel – Diosdado Cabello jelenlegi, Ramón Rodríguez Chacín korábbi belügyminiszterrel, valamint a Tren de Aragua banda vezetőjével Hector Rusthenford Guerrero Floresszel – együtt emeltek vádat. A CBS szerint nem világos, hogy az Egyesült Államok letartóztatta-e Maduro fiát, a többieket nem vették őrizetbe.

A négy bűncselekmény, amivel vádolják őket:

narkoterrorista összeesküvés,

kokain behozatalára irányuló összeesküvés,

gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása,

valamint az Egyesült Államok ellen irányuló összeesküvés gépfegyverek és robbanóeszközök megszerzésére.

Ezek megegyeznek azokkal, amikkel már 2020-ban, Donald Trump első elnöksége idején is megvádolták Madurót. Az ügyészek már akkor azt állították, hogy Maduro a drogkereskedőkkel és terrorszervezetekkel együttműködve gyakorlatilag bűnszervezetté alakította Venezuelát, miközben ő és szövetségesei dollármilliárdokat kaszáltak ebből.

Nicolas Maduro középen, balra a felesége, Cilia Flores, jobbra Vladimir Padrino védelmi miniszter. Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az új vádiratot – ami már Maduro feleségét is érinti – karácsony előtt, titkosítva nyújtották be, és a hétvégén hozták nyilvánosságra. Eszerint Maduro több mint 25 éve együttműködik a világ legveszélyesebb drogkartelljeivel és narkoterroristáival annak érdekében, hogy több ezer tonna kokaint juttassanak az Egyesült Államokba. Partnerként említik a mexikói Sinaloa- és Zetas-kartellt, a kolumbiai FARC félkatonai szervezetet, valamint a venezuelai Tren de Aragua bandát is. Emellett a Trump-kormányzat azzal vádolja Madurót, hogy a Cartel de los Soles nevű drogkartell vezetője, amit az USA nemrég hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánított.

Az amerikaiak szerint a drogkereskedelemből származó nyereség egy része magas rangú tisztviselőkhöz került, akik cserébe védelmet nyújtottak a kartelleknek. Példaként szerepel, hogy Maduro még külügyminiszterként 2006 és 2013 között diplomata-útleveleket adott el ismert drogcsempészeknek, és személyesen biztosított diplomáciai fedezetet olyan járatoknak, amik Mexikóból Venezuelába szállították a drogüzletekből származó bevételeket.

„Venezuela elnökeként, majd de facto uralkodójaként Maduro hagyta, hogy a kokain által táplált korrupció virágozzon – saját maga, a hatalmi elit és családtagjai javára”

– írták az ügyészek. Szerintük elnökként Maduro irányította a kokainszállítási útvonalakat, a hadsereget vetette be a szállítmányok védelmére, menedéket nyújtott erőszakos bűnszervezeteknek, és elnöki létesítményeket használt a drogok mozgatására. Egy 2013. áprilisi esetet is említenek: beiktatása után néhány hónappal Maduro állítólag arra utasította legközelebbi szövetségeseit, hogy találjanak új csempészútvonalat, miután a francia hatóságok lelepleztek egy korábbit. Az ügyészek szerint eközben alacsony rangú katonatiszteket letartóztattak, hogy eltereljék a felelősséget.

Az Egyesült Államok azzal is vádolja Madurót és feleségét, hogy elraboltatták és megölették azokat, akik tartoztak nekik vagy veszélyeztették drogüzleteiket. A vádak között szerepel egy caracasi drogvezér meggyilkolása is.

Maduro feleségét külön azzal is megvádolták, hogy 2007-ben kenőpénzt fogadott el egy nagy drogkereskedőtől, cserébe találkozót szervezett számára a venezuelai drogellenes hivatal vezetőjével. A megállapodás részeként a kereskedő rendszeres kenőpénzt fizetett, valamint minden egyes kokainszállító repülőút után további pénzt adott a biztonságos áthaladásért. A vád szerint ebből a pénzből Flores is részesült.

Fotó: Fehér Ház

Maduro feleségének unokaöccsei 2015-ben titokban rögzített találkozókon amerikai kormányzati forrásoknak arról beszéltek, hogy több száz kilogramm kokaint küldenének az Egyesült Államokba Maduro venezuelai repülőtéren lévő elnöki hangárjából. A vádirat szerint azt is mondták, hogy „háborúban állnak” az Egyesült Államokkal. 2017-ben 18 év börtönre ítélték őket kábítószer-csempészet miatt, majd 2022-ben egy fogolycsere során szabadon engedték őket, hét amerikai fogolyért cserébe.

Mi várható?

Ha az ügy New Yorkban marad, akkor a déli kerület szövetségi bíróságán tárgyalják majd, amit széles körben az Egyesült Államok egyik legerősebb és legbefolyásosabb bíróságaként tartanak számon. Itt rendszeresen foglalkoznak nemzetbiztonsági, terrorizmussal kapcsolatos és nagyszabású nemzetközi bűnügyekkel, korábban feltételezett terroristák, maffiózók és korrupt politikusok ügyei is a bíróság elé kerültek. Itt ítélték el például kábítószer-kereskedelem miatt Honduras korábbi elnökét, Juan Orlando Hernándezt is, akinek utóbb Trump kegyelmet adott.

A New York Times információi szerint az ügyet a 92 éves Alvin K. Hellerstein bíró kapta, aki az ország legrégebb óta szolgáló aktív szövetségi bírái közé tartozik, még Bill Clinton elnök nevezte ki 1998-ban. Pályafutása során terrorizmussal és nemzetbiztonsággal kapcsolatos ügyeket, bonyolult pénzügyi pereket, valamint jelentős polgári kereseteket is tárgyalt, köztük a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokhoz kapcsolódó eljárásokat.

A hétfői vádemelési meghallgatáson Maduro és felesége nagy valószínűséggel ártatlannak vallja magát. Az ilyen kezdeti meghallgatások általában rövidek, az ügyész összefoglalja a bizonyítékokat, például hangfelvételeket, dokumentumokat és a házkutatások során lefoglalt egyéb anyagokat. Szó eshet arról is, milyen indítványokat kíván a védelem benyújtani az ügyészség ellen.

A bíró várhatóan foglalkozik az előzetes letartóztatás kérdésével is, és a körülményekre tekintettel szinte biztosan elrendeli, hogy a vádlottakat óvadék nélkül tartsák fogva a tárgyalásig. A lap ugyanakkor hozzátette, hogy több mint egy év is eltelhet addig, mire felállítják az esküdtszéket és elkezdődhet a konkrét tárgyalás.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén. Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Egyelőre nem tudni, hogy Maduro és Flores megbízott-e már ügyvédeket, vagy a bíróság rendel ki számukra védőt. A védőügyvédek minden bizonnyal olyan jogi érveket sorakoztatnak fel, amik ritkán hangzanak el amerikai tárgyalótermekben: például megkérdőjelezhetik Maduro letartóztatásának és az Egyesült Államokba történő elszállításának jogszerűségét. Azt is állíthatják, hogy Venezuela vezetőjeként mentelmi jog illeti meg.

Jogi szakértők szerint az ügyészségnek bizonyítania kell Maduro közvetlen szerepét a drogkereskedelemben ahhoz, hogy elítélhessék, ami nehéz lehet, ha az elnöknek sikerült elszigetelnie magát a konkrét döntéshozataltól.

Ha bűnösnek találják, vádpontonként több évtizedes, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Ahogy azt a 444-en is írtuk, a Venezuela elleni amerikai akció egyértelmű bizonyítéka, hogy Trump már a teljes amerikai kontinens dominanciájára törekszik. Maduro levadászása erős jelzés a régió más fontos szereplőjének, hogy rájuk is sor kerülhet, Kubának már üzent is Marco Rubio külügyminiszter. Csakhogy a második világháború utáni nemzetközi rend felrúgásával az Egyesült Államok nem biztos, hogy jól fog járni, az akció pedig ismét felszínre hozta a MAGA-világon belüli feszültségeket is.