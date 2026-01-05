Egymilliárd forintért kelt el egyetlen tonhal Japánban

Rekordáron, átszámítva több mint egymilliárd forintért árvereztek el Japánban egyetlen darab kékúszójú tonhalat. A 243 kilogrammos halra az év első aukcióján a tokiói halpiacon licitáltak: a vevő végül egy Sushizanmai nevű szusizólánc lett. A kilónkénti ár így 4,3 millió forintra jött ki, vagy ugyanez szusira átszámítva: egy darab nyamvadt tonhalas nigirire önmagában a hal bekerülési ára úgy 80 ezer forint lenne.

Az egymilliárdos hal. Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

A kékúszójú tonhal a japán konyha csúcsalapanyagának számít. Főleg a hasa alja, ami különösen át van szőve zsírral, az íze emiatt állítólag umamiban rendkívül gazdag.

Ehhez az is bőven hozzájárul, hogy a túlhalászat (ez egy időben olyan szintet ért el, hogy a populáció túlélése több élőhelyen veszélybe került) miatt bevezetett nemzetközi kvóták következtében a kínálat sokkal kisebb a keresletnél.

Az ennyire extrém árak azonban leginkább a PR eredményei. Az év első tonhalárverésein a leütési ár mindig jóval magasabb a szokásosnál, amit a licitáló éttermek szívesen megfizetnek, számukra ez lényegében marketingköltségként írható le.

„Az év első tonhala szerencsét hoz. Reméljük, hogy minél több ember élvezheti, és erőt meríthet belőle” – mondta Kijosi Kimura, a legmagasabb licitet kínáló Sushizanmai elnöke. Az egymilliárd forintos tonhalat kifilézik, és a lánc éttermeibe szállítják szét az egész országban.