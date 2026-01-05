Ez nem sajtótájékoztató, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Orbán Viktor minden évben megtartja menetrend szerinti nemzetközi sajtótájékoztatóját szilveszter környékén. Eleinte karácsony előtt volt ez szokása, de előfordult máskor is, hogy az újév első hétfőjén fogadta a kérdéseket. Az eseményt a kormányzati kommunikáció igyekszik egyfajta gesztusként értékelni – mintegy bizonyítékaként annak, hogy a miniszterelnök nem menekül a függetlenül sajtó elől, épp ellenkezőleg: áll rendelkezésre, vagy ahogy idén hangzott a mottó a kormányfői Facebookon, „kérdés nem marad megválaszolatlanul”. Mintha szívességet tenne.

Valójában a Fidesz nem pusztán kritikákat igyekszik elütni az ilyen alkalmak megrendezésével és az ilyen díszletek felállításával. Legalább tíz éve, mióta a migrációs válság áramlatával Orbán Viktor nemzetközi ambíciói feltámadtak, a magyar kormány nagy erőkkel építi a miniszterelnök külföldi reputációját. Az építkezés fontos eleme, hogy a nemzetközi nyilvánosság érdeklődést tanúsít Magyarország iránt; annak demonstrálása, hogy Orbán Viktor távolról sem szigetelődött el a nyugati mainstream világában.

Ezért aztán ez az újévi alkalom sosem mezei sajtótájékoztató, odáig a miniszterelnök már nem hajol le, ez igazából nemzetközi audiencia.

Vagyis Orbán nem egyszerűen a nyilvánosságot tájékoztatja, hanem fogadja az iránta érdeklődő nagyvilágot.