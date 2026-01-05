„Ezek után most már akkor sem adnám, ha Tiborcz bejelentkezne és 20 milliárdot ígérne érte”

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Télen, ködben, hidegben, hétköznap megáll az élet a Balaton körül, a Balaton-felvidéken meg pláne. Pont ezért különösen feltűnő, ha valahol mégis nyüzsgés van.

Balatonhenyén pedig van, igaz, csak a falu egyik részén, a nyugati végeken, egy hatalmas, bekerített telken és a környékén. Dolgozó munkagépek, parkoló autóban figyelő őrök, szinte kész, és rozoga, bontásra vagy épp felújításra váró házak. Medence, üvegház, minikápolna. Utolsó simításokra váró, vadonatúj dolgok keverednek az építkezéseken megszokott rendetlenséggel és sitthalmokkal. A gondozott, szépen kiépített belső út a saras részekkel. A kerítés nagy része szép és új terméskő-kerítés, hófehérre meszelt, egyelőre rendes kapu nélküli kapuoszlopokkal, bekötésre váró elektromossággal, de van olyan szakasz is még, ahol egyelőre csak olcsóbb, dróthálós megoldás védi az ingatlant.

Fotó: Németh Dániel/444

Ez az a birtok, amiről úgy tartják, hogy Orbán Ráhelnek épül. Erről majd még később sok szó lesz, de előbb érdemes körüljárni az ingatlant, hogy lássuk, miről van szó egyáltalán.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld tiborcz istván guller zoltán Közép-Európai V Magántőkealap balatonhenye orbán ráhel Magyar Turisztikai Ügynökség Villa Montis oszkó péter
Kapcsolódó cikkek

Orbán Ráhel és köre találja ki Magyarország új turisztikai imázsát

A turisztikai ügynökség vezetője beszélt róla, hogy a miniszterelnök lánya is részt vesz a stratégiaalkotásban.

Rényi Pál Dániel
ÉLET

Megnéztük Orbán Ráhel félmilliárdos új földjeit Somogyban, Tiborcz épülő agrárbirodalmába botlottunk

A kormányfő lánya és Tiborcz István anyja is földeket vásárol Dél-Somogyban, összesen már 700 millió forintnál tartanak. Mindegyik adásvételben benne van a Drawa nevű agrárcég, Tiborcz tavalyi szerzeménye, ami akkora biznisz, hogy a földjein lévő Széchenyi-kastélyt is csak játszótérnek tartják a helyiek.

Rovó Attila, Németh Dániel
belföld