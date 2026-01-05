Hamarosan befagy a Balaton, de még nem lehet majd rajta korcsolyázni

Napokon belül befagy a Balaton, de az összefüggő jég állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas.

A HungaroMet Zrt. azt írta, hogy a 2000-es évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton, és gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult. Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző.

Fûre fagyott jég Balatonfenyvesen 2022-ben Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Jelenleg a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, de az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén, és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton.

Az időjárási körülmények elősegítik, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert a hó rossz irányban befolyásolja a jég állagát. (via MTI)