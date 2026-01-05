Hírszerzés barátok között: nemcsak az USA hallgatta le Merkelt, a németek is lehallgatták Obamát

Nemcsak az amerikai hírszerzés hallgatta le Angela Merkel telefonját, hanem a német is Barack Obamáét - erről az egyik legismertebb német oknyomozó újságíró, a titkosszolgálati ügyekre specializálódott Holger Stark ír új könyvében.

A Die Zeit összefoglalója szerint a német hírszerzés az amerikai elnöki különgép telefonfrekvenciáihoz fért hozzá - hogy mióta, nem tudni, de Obama elnöksége alatt bizonyosan. Erről Angela Merkel kancellár állítólag nem tudott, és az amerikai elnök lehallgatásával 2014-ben felhagytak - áll Stark könyvében.

Az ügy pikantériája, hogy 2013-ban óriási botrány lett abból, hogy kiderült: az amerikai NSA lehallgatta Merkel mobilját. Ezt akkor a német kancellár zárt körben a keletnémet Stasi lehallgatásaihoz hasonlította, és nyilvánosan is arról beszélt, hogy - sokat idézték ezt később - „barátokat lehallgatni – ez egyszerűen nem fér bele”.

Mint azonban Stark oknyomozásából kiderül, valójában ugyanebben az időszakban a német hírszerzés is pontosan azt tette, mint az amerikai társszervük.

A Szövetségi Hírszerző Szolgálat, a BND, a könyv szerint Obamának az elnöki különgépen, az Air Force One fedélzetén folytatott telefonbeszélgetéseit hallgatta le. A szerző forrásai szerint az Air Force One kommunikációs rendszere nem volt megfelelően titkosítva, és bár Obama beszélgetéseihez hat frekvenciát használtak, ezeket a német hírszerzés mind ismerte, és rendszeresen meg is figyelte.

Angela merkel és Barack Obama: Barátok közt. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

Stark szerint a BND is pontosan tudta, hogy ez mennyire kényes eljárás, és valójában nem is követik az írott szabályokat. Szerinte ezt támasztja alá, hogy az Obama lehallgatott beszélgetéseiről készült leiratokat külön dossziéban kezelték, az kizárólag egyetlen példányban készült el, amihez csak a BND legfelső vezetése fért hozzá. A belső előírásuk szerint a dokumentumokat olvasás után meg kellett semmisíteni, a tartalmukat pedig szó szerint nem továbbították, az csak az amerikai politikáról készített rendszeres összegző értékelések formájában jutott el a kancelláriához.

Angela Merkel eszerint nem tudott arról, hogy Obamát a német hírszerzés rendszeresen lehallgatja, és az Egyesült Államok nem szerepelt abban az országlistában sem, amelyet a német kormány hivatalosan a BND megfigyelési célpontjai közé sorolt. Ezt német szempontból azért is fontos most hangsúlyozni, mert annak idején Németországban növelte a felháborodást, hogy Barack Obama ellenben tudott Merkel lehallgatásáról.

Az már több mint tíz éve kiderült, hogy a német hírszerzés Hillary Clintont, az akkori amerikai külügyminisztert lehallgatta. Ezt 2014-ben a német kancellária 2014-ben állítólag leállította - arról azonban soha nem besszéltek, hogy maga az amerikai elnök is a megfigyelési célpontok közé tartozott a műveletek leállításáig.