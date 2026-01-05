Lecsúszott egy Airbus a kifutóról a budapesti repülőtéren

A Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest-Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – tájékoztatta az MTI-t hétfőn a Budapest Airport.

A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak. Azt is hozzátették, hogy a repülőtér-üzemeltető megkezdte az elakadás elhárítását, a helyzet a repülőtér forgalmában nem okoz fennakadást, a légikikötő biztonságosan üzemel.

A repülőtéren is erőteljes a havazás, folyamatosan takarítani kell a futópályákat, gurulóutakat és előtereket. A Budapest Airport szerint azonban komolyabb fennakadás nem várható, de egyes járatok esetében minimális késések előfordulhatnak a zord időjárás miatt.