Maduro – magyarul azt jelenti, mindig kék fenn az ég

Ismét itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt hétvége legfőbb anyagaival.

VENEZUELA

Nicolás Maduro venezuelai elnök – 150 légiegység és több ezer katona részvételével megvalósított – elfogása bemutatta, milyen az új trumpista külpolitika. Donald Trump közölte, hogy rezsimváltást szeretne elérni Venezuelában, és az ottani olajiparba is beszállna az USA. A venezuelai ellenzéki vezető üdvözölte, hogy az USA elfogta Madurót, aki szürke Nike melegítőben, eltakart szemmel állt a USS Iwo Jima rohamhajón, megbilincselve, majd New Yorkba szállították.

A foglyul ejtett Nicolás Maduro a USS Iwo Jima fedélzetén Fotó: Donald Trump/Truth Social

Másokat is utolérhet az amerikai igazságszolgáltatás – mondta Maduro elfogása után Trump, aki szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro. Marco Rubio olyan változásokat szeretne Venezuelában, amik első sorban az amerikai érdekeket szolgálják, de az se baj, ha a venezuelaiaknak jobb lesz.

Nemzetközi reakciók a venezuelai puccsra: Robert Fico élesen elítéli, Orbán lapít, Kína és Oroszország fel van háborodva, XIV. Leó aggódik.

„Hamarosan” – posztolta egy amerikai zászlós grönlandi térképpel Trump tanácsadójának felesége.

BELFÖLD

Végre itt a kvíz, amit ha tökéletesen töltesz ki, akkor már nem kell több Orbán Viktort hallgatnod!

Ifj. Lomnici Zoltán moderátor az EUdüsszeüsz – Mit akarnak az európai emberek? című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 24-én. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Lázár János a Budapest-Belgrád vasút februári indulásáról beszélt, a szerb miniszter szerint viszont csak májusban adják át.

Tavaly 1,7 milliárdért kelt el a legdrágább ingatlan, a legolcsóbb pedig 900 ezerért.

A Beneš-dekrétumok ellen, a felvidéki magyarokért tüntettek a szlovák nagykövetség előtt.

Drónnal, AI-szoftverrel és kutyákkal is keresték az eltűnt férfit Szigetszentmiklóson, aztán kiderült, hogy végig a kórházban volt.

KÜLFÖLD

Az iráni vezetés elismerte, hogy vannak akik jogosan tiltakoznak a gazdasági nehézségek miatt, velük hajlandóak is tárgyalni, de a „zavargókat a helyükre fogják tenni”.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője egy teheráni gyűlésen 2026. január 3-án. Fotó: MTI/EPA/Legfőbb iráni vezetõ hivatala

Rejtélyes rózsaszín takony bukkant fel egy eldugott tasmániai strandon.

Bűnügyi vizsgálatot indítottak a tűzvész pusztította svájci bár üzletvezetői ellen.

Órákkal azután, hogy a dél-koreai elnök Pekingbe utazott Észak-Korea ballisztikus rakétákat indított a Japán-tenger irányába.

A britek kontroll nélkül csúsznak rá a pornóra, ami egyre nagyobb problémákat okoz a hétköznapokban.

Szélsőbalos csoport vállalta a felelősséget a tízezreket érintő berlini áramkimaradásért.

És ajánljuk a Csernobilban maradtakról szóló cikkünket is.

SPORT

Simonyi Balázs 16 nap alatt megfutotta az 1173 kilométeres Kéktúrát, és közben rendezett róla egy sorozatot: nemcsak a rekord jött össze, de még nézni is jó.

A FIFA az elmúlt években nyomást gyakorolt angol, olasz, holland, izraeli és svájci csapatokra, hogy rendezzék az orosz klubok felé fennálló, elmaradt átigazolási tartozásaikat: az érintett klubok ultimátumot kaptak, hogy a pénzügyi szankciók ellenére, 45 napon belül fizessenek, különben három átigazolási időszakra szóló eltiltást kapnak.

Másodszor is dartsvilágbajnok lett Luke Littler.

2025-ben 39 góllal, Messit megelőzve Mbappé volt a nemzeti bajnokságok legjobb góllövője.

KULTÚRA

Paolo Sorrentino új filmje, ami az eutanáziáról és a kegyelemről (meg természetesen a szerelemről) szól, sehol sem aktuálisabb, mint Magyarországon.

Tobi Servillo mint Mariano De Santis olasz köztársasági elnök Fotó: MUBI/Youtube

Mi lenne, ha egy csökkenő népességű, kelet-európai ország Közép-Ázsiából importálna „őslakos” szavazókat? A címbeli ország Bulgária és nem Magyarország, de Alek Popov Turáni küldetés című kelet-európai groteszk regényét olvasva nincs is nagy különbség a két nép között.