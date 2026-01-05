Magyar Péter azt mondta, kapott konkrét információkat arról, hogy önmerénylettel vagy drónokkal kelthetnek pánikot a választás előtt

Egészségben és rendszerváltásban gazdag boldog új évet kívánt a nemzetközi sajtótájékoztatója elején Magyar Péter, aki Kármán Andrással, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével, illetve Tanács Zoltánnal, a kormányzati felkészülésért felelős szakemberrel állt ki nem sokkal Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója után.

Magyar többször is leköszönő vagy bukott miniszterelnöknek nevezte Orbánt, aki szerinte „mesedélelőttöt” tartott és több mindenről hazudott ahelyett, hogy a magyarok millióinak mindennapjairól és problémáiról beszélt volna.

Hosszan bírálta a kormány intézkedéseit, arról beszélt, hogy a gazdaság nem földbe állt, hanem 2022 óta nem növekedett, a beruházások zuhantak, a közszolgáltatások esnek szét. Magyar bírálta, hogy Orbán nem vállalt felelősséget az MNB-ből elrabolt 100 milliárdok kapcsán, illetve a nyilvánosságra került gyerekbántalmazások miatt sem.

Példátlannak tartja azt is, hogy Orbán hallgatott a Benes-dekrétumok ügyében. Magyar nemzetközi fellépést és diplomáciai nyomásgyakorlást ígért az ügyben, és ha módjuk van rá, kötelezettségszegési eljárást is indítanak.

Ha nyer a Tisza a választáson, az új külügyminiszter felveszi a kapcsolatot a szlovák külügyminiszterrel, magyarázatot kér a jogszabályra, és szűk határidőt szabva kérik annak visszavonását. Ha ez nem történik meg, akkor távozásra szólítják fel a szlovák nagykövetet.

Fotó: Jelinek Anna/444

Magyar bejelentette azt is, kedden közzéteszi a Robert Ficónak írt nyílt levelet, és várja, hogy azt Orbán Viktor is kiegészítse illetve aláírja.

Magyar arról is beszélt, a Tisza a béke pártja, a béke kormánya lesz, nem támogatnak olyan döntést, ami a háború esetleges eszkalációjához vezetne, ahogy a sorkötelezettség visszaállítását sem támogatják. Olyan döntést sem támogatnak, ami az illegális migrációt segítené, ahogy soha nem támogatták sem a „migránspaktumot”, sem a „migránskvótát”.

A déli határkerítést is fenntartják, annak a költségeit hazahozzák Brüsszelből, és ők kormányon nem engednek szabadon elfogott embercsempészeket. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem támogatják.

Magyar azt ígérte, január végén mutatják be a kormányprogramot, aminek több eleme már ismert, de az nem az, ami Rogán Antal megrendelésére készült mesterséges intelligenciával. A következő hetekben újabb szakértőket is bemutatnak majd, akik nem feltétlen lesznek miniszterek is, hiszen Magyar szerint náluk nem pozíciókat, hanem feladatokat osztanak.

Számítanak arra, hogy a Fidesz különböző módosításokkal megnehezíti majd a dolgukat, ezért több forgatókönyvvel is készülnek, de Magyar biztos benne, hogy „nagyon-nagyon” nyernek majd, készek a kormányzásra. Nem csúcsminisztériumokkal terveznek, önálló tárcát kapna az oktatás, egészségügy, a környezetvédelem, de az informatika a digitalizáció, a mesterséges intelligencia is külön terület lesz Tanács Zoltán szavai szerint. Már készülnek az első napok, hetek és hónapok intézkedéseire, hatalomra kerülve nem akarnak időt vesztegetni.

Magyar arról beszélt, az idei választásra „az atombombákat maga Orbán Viktor és a kormánya szállítja”, szerinte az atombomba a 15-16 év mérlege lesz, az, hogy az EU legszegényebb és legkorruptabb helyévé tették Magyarországot. Azt fogják bemutatni, hogy milyen állapotba került az ország az elmúlt 16 év kormányzásának következtében.

Magyar azt ígérte, a kampány alatt sokat lesznek kint az utcán, óriásplakátjaik nem lesznek, de az ingyenes helyekre kiragasztják majd a plakátjaikat. A következő napok rendkívül hideg időjárása miatt felfüggesztik a kampányt és segítenek a rászorulóknak.

A jelölteket február közepén hagyja jóvá az elnökség, akkor lesz nyilvános az országos lista is. Az alapszabály értelmében ehhez náluk nem kell kongresszust tartani, de ettől függetlenül terveznek taggyűlést, attól függően, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök mikorra írja ki a választást.

Fotó: Jelinek Anna/444

Kapott kérdést a kampányfinanszírozásról is, de arról majd a szerdai sajtótájékoztatón beszél részletesen.

A sajtótájékoztató közben égette az M1 Híradó riporterét, aki először nem akart kérdést feltenni, mert már elhangzott, amire kíváncsi volt (a jelöltnévsor és kormányprogram bemutatása), majd Magyar számon kért-e, hogy a köztévé adja-e élőben a tájékoztatóját (a riporter azt mondta, nem nézi az adást, nem tudja), az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel pedig szedje össze a bátorságát, és hívják be őt élő adásba 10 percre.

Magyar szerint a közmédia olyan, mint az észak-koreai propaganda, hazudnak állandóan, az emberek pedig már nem hiszik el, amit ott látnak. Magyar megüzente a közmédiában dolgozónak, hogy aki nem követett el bűncselekményt, annak számítanak a munkájára kormányváltás után is (ugyanez elhangzott az állami szféra és a NER-es cégek munkavállalói felé is).

A riporter szerint igenis hívtak be tiszásokat, de erre nem kaptak választ sem. Magyar erre azzal tromfolt, hogy őt soha nem hívták be, miközben a kormánytagok éjjel nappal ott ülnek és hazudnak.

Az RTL kérdésére elmondta, a december 19-én elindított gyermekvédelmi forródróton több mint 100 bejelentést kaptak, gyermekvédelemben nevelkedők is telefonáltak. Akut helyzet esetén értesítik a hatóságokat, de sok olyan jelzést is kapnak, amit fel kell dolgozni.

Megismételte azt az ígéretet, hogy a gyermekvédelemben abúzust elszenvedő gyerekek teljes vagyoni és erkölcsi kártalanítást kapnak, ha a Tisza kerül kormányra.

Felhozta, hogy Orbán a bicskei áldozatoktól sem kért bocsánatot, és hogy egy normálisan működő országban megbukik a miniszterelnök a gyermekbántalmazásokról szóló jelentés után, amit ők hoztak nyilvánosságra. Szerinte szégyen, gyalázat, ami történt, és joggal várják el az emberek, hogy legyen egy mindenre kiterjedő vizsgálat.

Az MNB ügyben döbbenetesnek tartja a felelősséghárítást, szerinte nyílt titok, hogy az alapítványok a NER kifizetőhelyei voltak. A hatóságok korábban nem tettek semmit, most pedig még mindig nem vettek őrizetbe senkit. „Orbán haverjai és családtagjaik élvezik a lopott szajrét, és közben a háttérben osztják el vagyont.”

Magyar felszólította az igazságszolgáltatást, hogy foglalják le a lopott vagyont, amíg még van mit, vegyék őrizetbe a feltételezett elkövetőket. „A világ legnagyobb bankrablásáról beszélünk.”

Kármán András szerint a miniszterelnök részéről csúsztatás volt a jegybanki függetlenség mögé bújni a sajtótájékoztatón, az MNB pénzügyi gazdálkodásáért igenis felelnek a kormány vagy az Országgyűlés által felhatalmazott szervek.

Kármán beszélt arról is, annak idején államtitkárként nem értett egyet a minimálbér megadóztatásával, olyasmi konstrukciót javasolt, amint amit a Tisza valósítana meg. Az IMF „elzavarásakor” védőpajzsra sem volt szüksége az országnak. Kármán közölte, ő magától távozott a minisztériumból.

Fotó: Jelinek Anna/444

A 444 arra kérdezett rá, amit Magyar az újévi beszédében mondott. A Tisza elnöke azt vetette fel, hogy lehetnek, akik önmerénylettel, berepülő drónokkal vagy hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén. Kérdés, hogy milyen információi vannak ezzel kapcsolatban.

Magyar először arról kezdett beszélni, hogy olyan információi vannak, amiket a beszédében is elmondott, és több példát is említett. Azért tartotta fontosnak, hogy erről beszéljen, hogy az emberek tudják, mire kell felkészülniük.

Nem biztos, hogy minden megtörténik, sőt, reméli, hogy a hatalom ezek után, hogy ő beszélt róla, kevésbé meri megcsinálni ezeket. Itt súlyos, államellenes bűncselekményekről is szól lehet, ami soká évül el.

Visszakérdésünkre, hogy a drónokkal vagy önmerénylettel kapcsolatban Magyar konkrét információkat kapott-e, a Tisza elnöke néhány másodperces gondolkodás után azt mondta, igen. (Az újévi beszédében az alkotmányos puccsot is emlegette, a sajtótájékoztatón a 24.hu kérdésére fejtette ki, hogy a köztársasági elnök vagy a Költségvetési Tanács lépései miatt állhat elő olyan helyzet, hogy új választást kell kiírni a Tisza győzelme után.)

A venezuelai helyzettel kapcsolatban azt mondta, a kormány szeret mindenféle baloldali diktátorral jóban lenni, akik aztán megbuknak. Az eszkalációt el kell kerülni, a nemzetközi jogot be kell tartani, de nem hiszi, hogy innen akár Venezuelának, akár az USA-nak diplomáciai, jogi vagy katonai tanácsot kell adni.

Rákérdeztünk arra is, mit gondol arról, hogy Trump közölte, Grönland is kell neki nemzetbiztonsági szempontból. Ő nem úgy látja, mint Orbán, hogy majd a NATO-n belül lerendezik a kérdést. „Románia is NATO-tag, ő is kérhetne valamit?!” Magyar azt mondta, ebben a kérdésben bízik a józanságban és a belátásban, még akkor is, amikor a világ legerősebb gazdasági és katonai hatalmáról van szó.

Más kérdésre válaszolva Magyar megismételte, hogy a miniszterelnök fizetését 2,5 millió forintban maximálná (Orbán fizetése nemsokára 8 millió forint fölé emelkedik), ahogy a pedagógusbérekhez kötné a miniszterek, államtitkárok és országgyűlési képviselők fizetését is. Szerinte ilyesmi indokolt lenne a polgármesterek és az önkormányzati képviselők esetében is.

A TV2-t többször is felszólították, de a riporter nem jelentkezett, erre is tett megjegyzést Magyar.

A Telex kérdésére arról beszélt, a jelölteknek 3 fős kampánycsapatuk lesz, remélhetőleg több száz önkéntessel. Arra, hogy Orbán szegedi nyilatkozata után milyen támadásra készül a kampányban, Magyar azt mondta, „tág a fantáziája, de annyira nem tág, mint a maffiózóknak”.

Az amerikai védőpajzzsal kapcsolatban arról beszélt, hiába mondja Orbán, hogy a megállapodás személyeknek szól, Magyar szerint ez nem így van. „Bármiről is állapodik meg Donald Trump, az nem a másik személyének szól, nem személyektől függ, hanem a fékek és ellensúlyok rendszerétől.”

Amúgy meg ha „nem lopnak el több ezer milliárdot, nem árazzák felül a közbeszerzéseket és kótyavetyélik el a forrásokat”, akkor volna pénz. A Tisza kormány védőpajzs nélkül akarja fejleszteni a gazdaságot, az uniós források hazahozatalával – mondta Magyar. „Egy jól menedzsert országban nem kell védőpajzs.”

A Tisza appot letöltő bírókat bíráló Gulyás Gergelynek azt üzente vissza, hogy szégyellje magát, a bírói függetlenség nem sérül attól, hogy egy bírónak van politikai véleménye.

A BBC Magyartól is megkérdezte, milyen három jó dolgot tud mondani Orbánról (ennek fordítottja hangzott el Orbán tájékoztatóján), mire Magyar azt mondta, a 98-as kormányzás alatt hoztak jó döntéseket, ahogy a migrációval kapcsolatban is. Harmadik dolgot ő sem tudott, de szerinte Orbán a választás után többet tud majd foglalkozni az unokáival.

Magyar abban bízik, még az országgyűlési választások előtt lesz tűzszünet majd béke Ukrajnában. Az Oroszország elleni szankciókat Orbán Viktor is megszavazta, ebben nem lesz különbség - mondta Magyar. Arról is beszélt, független médiára szükség van, de a sajtót el kell választani a propagandától. A kereskedelmi tévék között is visszaáll majd az egyensúly - ígérte Magyar.

Arra, hogy Orbán nem akar vele vitázni, megint azt mondta, hogy Orbán gyáva.

Csörtézett a HírTV riporterével is, aki szerinte már a kérdésében is hazudott. Ő nem azt mondta, hogy megszüntetik a HírTV-t, hanem azt, hogy a propagandát úgy szüntetik meg, hogy megszűnik az állami támogatás, azt pedig nem gondolja, hogy az alacsony nézettségű csatornákat az oligarchák magánzsebből fizetik majd. Számon kérte a riportert amiatt is, hogy miért járnak a fórumaira, ha abból semmit nem adnak le.

A riporter megkérdezte, hogy Bajnai Gordont, Bokros Lajos, Kéri Lászlót és Lengyel Lászlót baloldalinak tartja-e, és milyen együttműködésük van a Tiszával. Magyar azt mondta, valamennyire ők baloldali emberek, de ezt nem az ő tiszte megítélni. Bajnaival és Lengyel Lászlóval soha nem találkozott, Bokrossal sem, vele nem is akar. Kéri Lászlóval eddig négyszer találkozott, ebből több interjúszituáció volt. Szerinte Orbán jobban ismeri ezeket az embereket, akik nem dolgoznak a Tiszának. Állítása szerint virtigli jobboldali emberekkel is szokott találkozni, de nem az irodájában, mert tudja, hogy figyelik.