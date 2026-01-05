Orbán Viktor a 444-nek: Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni

Évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor (pontosabban cikkünk megjelenésekor még mindig tartja) hétfőn. Ezen szót kapott a 444 is, Rényi Pál Dániel az MNB-botrányról, Matolcsy Györgyről és fiáról, Matolcsy Ádámról kérdezte a miniszterelnököt.
A sajtótájékoztatóról itt olvashatja percről percre tudósításunkat.
Az Orbán-rezsimről könyvet író kutatóval, Körösényi Andrással beszéltünk arról, miért most erősödnek fel azok a válságtünetek a nyugati demokráciákban, amik Magyarországon az elmúlt 15 évben hétköznapivá váltak, és milyen hatással volt a Orbán-rendszerre, hogy akadt egy erős kihívója?
Donald Trump visszatérésével elkezdett összekuszálódni a világrend, amiben eddig éltünk. Honnan hova jutott el a világ egy év alatt? Van-e mesterterv? Mi várható 2026-ban? Évösszegző beszélgetés szakértőinkkel.
Karácsony előtti hétvégén néztük meg: miért választják az új orosz diszkontot azok, akik itt intézik a nagybevásárlást, és miket tapasztaltak eddig? Hogyan tudnak spórolni, és szerintük mitől lehetnek ilyen alacsonyak az árak az olcsóságáról híres boltban – többek között erről kérdeztük a vásárlókat.
Turistaosztály és prankolgatás. A marokkói futball és a felcsúti modell. Aján Tamás for minden! Winkler Róbert hajápolási praktikái. Uj Péter arcszőrzete. Az autós újságírás Szörényi–Bródyja. Férgek rágják a magyarok hajóját. Magellánét is. Büszkén emeljük magasra a hamis zászlót!