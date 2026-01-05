Orbán Viktor a 444-nek: Azt várom, hogy MNB-ügyben mindenki kapja meg, ami jár. És ez be is fog következni

Évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor (pontosabban cikkünk megjelenésekor még mindig tartja) hétfőn. Ezen szót kapott a 444 is, Rényi Pál Dániel az MNB-botrányról, Matolcsy Györgyről és fiáról, Matolcsy Ádámról kérdezte a miniszterelnököt.

A sajtótájékoztatóról itt olvashatja percről percre tudósításunkat.