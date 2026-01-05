Orbán ismét kizárta a vitát Magyar Péterrel, és azt mondta: a céljuk a 2022-es választási eredmény megismétlése

A Szőlő utcai és gyermekvédelmi intézetekben történt sajnálatos eseményekről kérdezi Orbánt az RTL, ahogy a munkatársuk felidézi: ismét megkérdezik, amit decemberben már kérdeztek, hogy ki a politikai felelős az ügyért, illetve ha egy érintett bántalmazott gyerek állna itt előtte, mit mondana neki? Ez utóbbi kérdésre nem válaszolt, és bocsánatot sem kért egyetlen bántalmazásért sem az állam nevében.

Orbán a válaszában elismeri, hogy „a Szőlő utcai ügyekben sok évvel ezelőtt történt meg az első feljelentés, a rendőrségi lépésre okot adó jelzés. A rendőrség az első alkalommal nem volt képes semmit rábizonyítani az ott dolgozókra az ellenük felhozott vádakból. A második alkalommal már sikeres volt a rendőrségi eljárás. Vizsgálandó kérdés, hogy az első alkalommal miért volt sikertelen”. Ez a vizsgálat még nem zárult le, majd tájékoztatást adnak, ha lezárul.

„Amint látjuk, hogy a rendőrségi akció miért nem volt sikeres, akkor tudunk beszélni a politikai felelősségről.”

Ma Magyarországon 25-26 ezer olyan gyerek van, akiről nem tudnak gondoskodni a szüleik. Kétharmadukért úgy vállal felelősséget az állam, hogy nevelőszülőket von be. A többiek intézetekben vannak, mondja, majd elválasztja ezektől a Szőlő utcát, amit "lényegében fiatalkorúak börtönének" nevez. Öt ilyen intézet van, ezek működésénél merültek fel problémák. Megvizsgálták, hogy az egész rendszer jól van-e megszervezve. És arra jutottak, hogy nem.

A szociális ellátásból áttették ezeket a büntetés-végrehajtáshoz, mert "minden félrecsúszott gyerekélet veszteség, fájdalom, és az államnak empátiával, de sokkal szigorúbban kell fellépni".