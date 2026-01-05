Orbán ismét kizárta a vitát Magyar Péterrel, és azt mondta: a céljuk a 2022-es választási eredmény megismétlése

Orbán lesz a miniszterelnök-jelölt, az elnöki rendszerről is beszélt
A Bloomberg következik, az első kérdés, Orbán lesz-e a miniszterelnök-jelölt, novemberben ugyanis egy interjúban arról beszélt, az elnöki rendszerre való átállás mindig felmerül. Tervezi-e az elnöki jogkör megerősítését. És ha a Fidesz nyer, 2030-ig tervez-e miniszterelnök lenni, vagy áttér?
Ma a Fidesz testületeiben a közbölcsösség, hogy nincs jobb nálam - mondja Orbán. "Keresik, de nem találják. Amíg nem találják, ő lesz a jelölt."
Az elnöki rendszer kérdésére azt mondja, itthon inkább miniszterelnöki rendszer van, nem készül arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak, marad a mostani rendszer.
