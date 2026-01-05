Élő

Orbán ismét kizárta a vitát Magyar Péterrel, és azt mondta: a céljuk a 2022-es választási eredmény megismétlése

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

2021 óta mindig december 21-én tartotta nemzetközi sajtótájékoztatóját Orbán Viktor. Ezt a hagyományt 2025-ben megszakította, nem a múlt évet zárta sajtótájékoztatóval, hanem ezt az évet kezdi. Mi is ott vagyunk, bár 2023-ban és 2024-ben sem kérdezhettünk.

23 poszt
  • Legújabbak elöl
  • Régiek elöl

Orbán lesz a miniszterelnök-jelölt, az elnöki rendszerről is beszélt

A Bloomberg következik, az első kérdés, Orbán lesz-e a miniszterelnök-jelölt, novemberben ugyanis egy interjúban arról beszélt, az elnöki rendszerre való átállás mindig felmerül. Tervezi-e az elnöki jogkör megerősítését. És ha a Fidesz nyer, 2030-ig tervez-e miniszterelnök lenni, vagy áttér?

Ma a Fidesz testületeiben a közbölcsösség, hogy nincs jobb nálam - mondja Orbán. "Keresik, de nem találják. Amíg nem találják, ő lesz a jelölt."

Az elnöki rendszer kérdésére azt mondja, itthon inkább miniszterelnöki rendszer van, nem készül arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak, marad a mostani rendszer.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Mit mondana egy, a gyermekvédelmi intézményben bántalmazott gyereknek?

A Szőlő utcai és gyermekvédelmi intézetekben történt sajnálatos eseményekről kérdezi Orbánt az RTL, ahogy a munkatársuk felidézi: ismét megkérdezik, amit decemberben már kérdeztek, hogy ki a politikai felelős az ügyért, illetve ha egy érintett bántalmazott gyerek állna itt előtte, mit mondana neki? Ez utóbbi kérdésre nem válaszolt, és bocsánatot sem kért egyetlen bántalmazásért sem az állam nevében.

Orbán a válaszában elismeri, hogy „a Szőlő utcai ügyekben sok évvel ezelőtt történt meg az első feljelentés, a rendőrségi lépésre okot adó jelzés. A rendőrség az első alkalommal nem volt képes semmit rábizonyítani az ott dolgozókra az ellenük felhozott vádakból. A második alkalommal már sikeres volt a rendőrségi eljárás. Vizsgálandó kérdés, hogy az első alkalommal miért volt sikertelen”. Ez a vizsgálat még nem zárult le, majd tájékoztatást adnak, ha lezárul.

„Amint látjuk, hogy a rendőrségi akció miért nem volt sikeres, akkor tudunk beszélni a politikai felelősségről.”

Ma Magyarországon 25-26 ezer olyan gyerek van, akiről nem tudnak gondoskodni a szüleik. Kétharmadukért úgy vállal felelősséget az állam, hogy nevelőszülőket von be. A többiek intézetekben vannak, mondja, majd elválasztja ezektől a Szőlő utcát, amit "lényegében fiatalkorúak börtönének" nevez. Öt ilyen intézet van, ezek működésénél merültek fel problémák. Megvizsgálták, hogy az egész rendszer jól van-e megszervezve. És arra jutottak, hogy nem.

A szociális ellátásból áttették ezeket a büntetés-végrehajtáshoz, mert "minden félrecsúszott gyerekélet veszteség, fájdalom, és az államnak empátiával, de sokkal szigorúbban kell fellépni".

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Orbán szerint nem lenne észszerű a kilépés

A brit Spectator következik. Arra kérdez, hogy Brüsszelt ellenséges erőként állítja be, ők elhagyták az EU-t. A kilépésről kérdez.

Orbán azt mondja, UK távozása az EU-ból példátlanul bátor döntés volt, nemzeti öntudat példátlanul erős megnyilvánulása.

A döntésnek Magyarország az elsőszámú kárvallottja. Minden, ami rossz Brüsszelben, nem történik meg, ha UK marad. Fel sem merültek volna olyan eljárások, amik most zajlanak a szuverenisták ellen. Közép-Európa magára maradt, nincs már blokkoló kisebbség. Föderlaista, háborúspárti irányba halad a brüsszeli "kóceráj".

Magyarországnak nem lenne észszerű követni az Egyesült Királyság útját - mondja Orbán. Ez a magyarok számára nem járható, a többi között gazdasági szempontok miatt. Lehet, hogy a történelem megkímél a lépéstől, nem kell kilépni, szétesik magától is - folytatja Orbán. Most dezintegráció van, szétrázódás. Vezetési káoszban van szerinte az EU. Ha nem szervezik át az EU-t egy hatékony, vezetett sturktúrává, akkor az egész lassan szétcsúszik.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„A következő kormánynak még nehezebb dolga lesz, mint ami eddig nekem volt”

A Tv2 munkatársa szerint félelmetes hallgatni, ahogy a nyugati politikusok a háborúra készülnek, és arra, hogy a fiatalokat besorolják majd - kétszer is besorolást mond besorozás helyett -, hogy Ukrajnáért harcoljanak. Azt kérdezi Orbántól, hogy meg tudja-e nyugtatni a magyarokat. Kemény kérdés, de szerencsére meg tudta.

Fotó: Németh Dániel/444

Majd ismét jött a háború-Brüsszel-háborúpártiság-hadigazdálkodás gondolatmenet. Orbán szerint a sorkötelezettség egy háborús intézkedés, nálunk ezért nincs napirenden. De az EU-ban igen, beilleszkedik abba a sorba, amivel Európa felkészül a háborúra. „Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúra fognak menni.” Ők nem akarják elveszteni a háborút, részt akarnak venni az ukrajnai háborúban, és a részvétel mértéke nő.

A mostani a háború előtti utolsó választás, és ha az Egyesült Államok és Oroszország nem állapodik meg,

„a következő kormánynak még nehezebb dolga lesz, mint ami eddig nekem volt”.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Akkor és most: Orbán a védőpajzsról két hónap különbséggel

„Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Az a helyzet, hogyha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra a szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Ez egy nagyon fontos dolog! És abban az esetben, ha Magyarországot ilyen külső, mondjuk úgy, hogy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számíthatunk (...) Az, hogy nekünk van egy pénzügyi védőpajzsunk, ez jó néhány velünk szembeni brüsszeli tervet likvidál” (2025. 11. 08.)

„ Ezért is állapodtam meg az amerikai elnökkel, hogy lesz ilyen védőpajzs. Kértem ilyen védőpajzsot. Olyan, ami Magyarország számára, meg az USA-nak is egyszerre elfogadható lett volna, nem állt rendelkezésre, abban maradtunk az elnökkel, hogy a munkatársaink kidolgozzák azt a speciális védőpajzsot, amire Magyarországnak szüksége van, és amit az amerikaiak meg tudnak és meg akarnak adni. Ez a munka zajlik.” (2026. 01. 05.)

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Putyin látogatása nem időszerű

A Reuters a következő. Trump és Putyin is támogatja Orbánt, vár-e még támogatást a választást előtt, és milyen formában. Jöhet Trump, J. D. Vance, vagy akár Putyin? (Felmerült, hogy a Paks II. beruházás betonozárása érkezhet.)

Orbán reméli, hogy az orosz-ukrán háborút lezáró erőfeszítés sikeres lesz, és lesz budapesti tárgyalás Putyin és Trump között. Nem érdemes jóslásba bocsátkozni, a kormány annyit mond, készen áll egy ilyen találkozó megszervezésére.

Putyin orosz elnök látogatása nem időszerű, nem lát ilyen igényt. A béketárgyalásnak nincs akadálya, de a kétoldalú kapcsolatok nem igényelnek újabb tárgyalást.

Az viszont valószínűsíthető, hogy magasrangú amerikai vezető jön tavasszal. A kormánynak jó, ha minél több nagyhatalom támogatja. Ennek összehangolása komoly intellektuális munka, szerinte nem szenvedtek eddig kudarcot. Beavatkozásról akkor lehet beszélni, ha egy párt pénzt fogad el egy másik országtól, az se jogilag, se erkölcsileg nem vállalható. 2022-ben guruló dollárok voltak, most ellenzéki oldon a guruló eurókra kell figyelni Orbán szerint. A választásnak van értéke Brüsszel szempontjából. Orbán szerint neki megmondták pacekba az EP-ben, hogy álljon arrébb. Erős brüsszeli beavatkozásra számít, guruló eurókat sem zárja ki, ezt majd a választás végén tisztázhatják. Brüsszel is rendelkezik nagyhatalmi érdekkel, ezt el kell hárítani.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Csányi-Kubatov vitáról: sajnálja, hogy kimarad belőle

A Blikk a Fradi-vezér Fidesz-alelnök Kubatov Gábor és az MLSZ-elnök Csányi Sándor fociügyi vitájáról kérdezi Orbánt. És ő kérdezhetett még egyet: tett-e Orbán újévi fogadalmat (nem, mert sosem tudta őket betartani).

A fociról: "A vitát élvezettel figyelem. Vannak olyan kinövései, amik talán szükségtelenek, de ha intellektuálisan tekintjük, és a modern sport egy intellektuális dolog, akkor ott egy nagyon komoly vitát fedezhetünk fel." Szerinte fontos kérdés jönnek elő ebben a vitában, "összességében ez egy jó irányba vivő vita", bár vannak "stilisztikai kinövései", amik nem jók. Sajnálja, hogy nem tud benne részt venni, mert választások jönnek, meg kormányozni is kell, de majd a választás után szívesen beszáll a magyar kormány is ebbe a vitába.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egy újságíró lényegében lobbizik Orbánnál

Weltwoche kérdez: az újságíró állítása szerint egy svájci ezredest szankcionált az EU az ukrán háborúval kapcsolatos véleménye miatt. Arra kíváncsi, mit gondol erről Orbán.

Orbán azt mondja, a konkrét ügyet nem ismeri, de nincs meglepve. Ennél furcsább dolgok is történnek, az európai demokrácia is lejtmenetben van, nem csak a gazdaság, majd sorol néhány visszás esetet. Ehhez képest szerinte Magyarország mintademokrácia.

A kormány egy dolgot tud tenni, nem támogat szankciókat, akinek van véleménye, és jogszerű keretek között fogalmazza meg, akkor tegye. A viták jót tesznek Orbán szerint.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Orbán nem tudja, mi dönti el a választást, de erről (is) eszébe jutott a háború

Az Index kérdezte ezt. Orbán szerint ha tudnák, akkor azt csinálnák. Szerinte a választásnak van egy misztériuma, 6 millió ember elmondja a véleményét egy napon belül, "ebből kikerekedik valami". Izgalmas az, hogy ezt hogyan lehet előrejelezni. Tiszteletben kell tartani, hogy mindegy, milyen előrejelzések és elemzések vannak, senki nem tudja, mi dönti el a választást.

Fotó: Németh Dániel/444

"Egy dolgot tudok: világosan kell beszélni." Egyébként a kínálat határozza meg a keresletet, abból lehet választani, aki elindul. "Ennél több bölcsesség egy kampányhoz nem szükséges, ez egy egyszerű dolog: ki kell állni, el kell számolni azzal, amit csináltál." Szerinte ők jó helyzetből indulnak, a sikeres kormányzás egy induló előny, ezért esélyesnek érzi magukat.

Nyugalom, higgadtság, tapasztalat, turin, döntésképesség - ezek a kulcsszavak a sikerhez. Az elmúlt tíz év központi gondolata a biztonság lesz, a napjaink kulcskérdése a háború. És valahogy innen rácsavarodott ismét a háborúra, békére, stabilitásra, hadigazdaságra, háborúpárti elittel szembeni békepárti társadalmi mozgalmak erősödésére, amik "meglepő erővel törnek majd föl".

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Védőpajzs: arról állapodtak meg Trumppal, hogy lesz, a részleteken Szijjártóék dolgoznak

Az ATV kérdéscsokra a pénzügyi védőpajzsról szólt: mikor szembesült azzal Orbán, hogy a magyar gazdaság törékeny és védőpajzsra van szüksége, miért Trumptól kért segítséget, volt-e félreértés, amikor azt mondta Trump, hogy bár ezt kérte Orbán, arról nem állapodtak meg, illetve hogy Trump ígérete csak Orbánnak és a kormányának szól-e.

Orbán szerint az első világháború vége óta mindig kellett Magyarországnak valamilyen védőpajzs. Brüsszelire nem számíthat, onnan inkább ellenséges lépésekre kell számítani. Konkrét veszély nincs, spekuláció mindig van, Magyarország akkora, amekkora, a devizája olyan, amilyen.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Egyesült Államok egy elnöki rendszer, minden megállapodás személyes, amíg az elnök valami akar, addig az úgy van. Az a biztos, amit a hivatalban lévő mindenkori miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel. Ha bármely személy változik, akkor az új helyzet. De Orbán nem számol változással, bízik abban, hogy az amerikai elnökkel kötött megállapodások Trump négyéves elnöki ciklusa után is életben maradnak.Orbán ismét kizárta a vitát Magyar Péterrel, és azt mondta: a céljuk a 2022-es választási eredmény megismétlése

"Én kértem, arról állapodtunk meg, hogy lesz" - mondta a védőpajzsot. Nem volt olyan, ami az USA-nak és Magyarországnak is jó, abban maradtak, hogy a munkatársaik kidolgozzák a védőpajzs részletei, a munka zajlik Szijjártó külügyminiszter vezetésével.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nem hasonlítja össze Venezuelát és az orosz-ukrán háborút

Telegraph következik, Venezueláról kérdez, illetve arról, mit gondol arról, ha Trump Grönlandot annektálná. Orbán nem akarja összehasonlítani a venezuelai helyzetet és az orosz-ukrán háborút.

Grönland szerinte könnyű kérdés, NATO kérdés. Ha bárki szeretne változtatni, a NATO-n belül meg lehet beszélni. Ha ez a téma megjelenik a vitában, az országnak lesz véleménye.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Orbán a jövőt az EU-n belül képzeli el

Financial Times a következő. Az újságíró több kérdést tesz fel egyszerre, például, hogy Magyarország megmarad-e a nyugat-európai államok kötelékében, tud-e azon kívül szuverén maradni? Mi lesz a védőpajzzsal? Mennyit ér meg a kormánynak a helyezkedés?

Orbán Venezuelával kapcsolatban azt mondja, az új világ egyik erőteljes megnyilvánulása, új nyelv. Ami ebből Magyarországnak fontos, hogy Venezuelával együtt az Egyesült Államok képes a világ olajkészletének 40-50 százalékát ellenőrizni. Ez olyan erő, ami alkalmas arra, hogy jelentősen befolyásolja az energia világpiaci árát. Úgy számol , hogy az amerikaiaknak olcsóbb energia kell ahhoz a programhoz, amit Trump meghirdetett. Ez Magyarországnak jó hír. Komoly esélyt lát arra, hogy kedvezőbb világpiaci energiahelyzet jön létre. Magyarország erős lábakon álló ország - mondja Orbán, beruházási kategóriában van az ország. Orbán szerint ez a legsikeresebb beruházási periódus az ország életében, és ez folytatódni fog. Újabb jelentős amerikai beruházásokra számít. Brüsszelen kívül is van élet -mondja Orbán. Fontos lehetőség az uniós tagság, de ha beszorulnánk ebbe az egyetlen blokkba, meginnánk a levét. De minden blokkal a lehető legjobb kapcsolatot érdemes ápolni. Ez igaz Amerikára, Oroszországra, Kínára, az arab- és a türk világra is - mondja Orbán.

„Brüsszelben az EU tagjaként csak akkor lehet értelmes politikát folytatni, ha szuverén vagy.” Föderális szerződésben nem akarnak részt venni, a jogokhoz ragaszkodnak. A jövőt az EU-n belül képzelik el, NATO-biztonsági pajzsában, szuverén külpolitikát és gazdságpolitikát folytatva. Ez lehetséges Orbán szerint.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ismét kizárta a vitát Magyarral, és azt mondta, a 2022-es választási eredményt akarják megismételni

Orbán a tavalyi mintegy félórától eltérően kevesebb, mint húsz percet beszélt.

Az első kérdést az MTVA teszi fel, amely több munkatárssal is érkezett. Milyen választási eredményre számít és nem lesz-e miniszterelnöki vita, kérdezik, felidézve: Orbán júliusban arról beszélt, a 106-ból 80 egyéni mandátumot szerezhet a Fidesz.

"Sajnálatos módon nem mi döntünk" a választások eredményéről, felelte. A céljuk az, hogy megismételjék a 2022-es választási eredményt (akkor 87 egyéni mandátumot szereztek). A miniszterelnök-jelölti vitáról azt mondta: "Csak szuverén emberekkel tudok vitatkozni, akiknek külföldön vannak gazdáik, azok nem szuverének", akár újságírók, akár politikusok, ezért nem vitatkozik velük.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Sorolja az életbe lépő intézkedéseket

Orbán ezek után felsorolja, hogy milyen változások jöttek január 1-től (a magyar úton). A családi adókedvezmény emeléséről, az édesanyák szja-mentességéről, a minimálbéremelésről, vállalati adócsökkentési programról, a 14. havi nyugdíjról, otthonteremtési hitelről beszél, de kifizetik a hathavi fegyverpénzt, és a tanárok béremelése is folytatódik.

Az állami szférában dolgozók fizetését is emelik.

Lakossági energiatárolási programot is meghirdetnek, a napelemekhez kötődően.

Az idei választáson az dől el, hogy vagy a brüsszeli úton vagy a magyar úton megyünk tovább, az első a megszorítások útja.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Gazdaságfejlesztéssel kezdte, ukrajnázás lesz belőle

Az európai gazdaság lejtmenetben van, sok uniós országban megszorítások vannak. Magyarországnak nem szabad feladnia a gazdaságfejlesztési céljait. Ehhez pénz kell, pénz pedig akkor van, ha nem adjuk oda másoknak. Mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, ezért lesz pénzünk. Hadikölcsönt sem adunk, mert az átverés, mindenki tudja, hogy az ukránok azt nem fogják visszafizetni – mondta Orbán.

A hadigazdaságra átállást sem fogadjuk el, az nem szolgálja a béke ügyét, inkább békegazdaságot építünk. Ez lehetőséget ad a fejlődésre, mondja, majd elkezdi felsorolni az idén életbe lépő kormányzati intézkedéseket, amik jelentős része pénzosztás.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
belföld sajtótájékoztató nemzetközi sajtótájékoztató orbán viktor