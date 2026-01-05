Tíz embert ítéltek el Brigitte Macron online zaklatása miatt

A most elítélt tíz embert azzal vádolták, hogy hamis állításokat terjesztettek Brigitte Macron francia first lady neméről és szexuális irányultságáról, valamint rosszindulatú megjegyzéseket tettek a házaspár közötti 24 éves korkülönbségére. A bíróság legfeljebb nyolc hónapos, felfüggesztett börtönbüntetéseket szabott ki – írja a BBC.

A Brigitte Macron nemi identitását kétségbe vonó összeesküvés-elmélet még 2017-ben, férje, Emmanuel Macron első megválasztása után kezdett terjedni a közösségi médiában. A hamis állítás lényege, hogy hogy a francia first lady valójában egy Jean-Michel Trogneux nevű férfi, az ezzel kapcsolatos per októberben indult.

Brigitte Macron
Fotó: ELIOT BLONDET/AFP

A mostani ítélet egy időben született azzal, hogy a Macron házaspár az Egyesült Államokban is rágalmazási pert indított a jobboldali influenszer, Candace Owens ellen, aki szintén azt állította, hogy Brigitte Macron valójában transznemű. A kereset szerint Owens „minden hiteles bizonyítékot figyelmen kívül hagyott, és inkább ismert összeesküvés-terjesztőknek adott platformot.

Owens többször megismételte a vádat saját podcastjében és közösségi oldalain is, sőt 2024 márciusában kijelentette, hogy „teljes szakmai hírnevét” arra tenné fel, hogy Brigitte Macron „valójában férfi”.

