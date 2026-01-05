Trump szerint a Kreml kamuzott arról, hogy az ukránok drónokkal támadták Putyin rezidenciáját

Donald Trump szerint a Kreml nem mondott igazat, amikor egy nappal a Trump-Zelenszkij találkozó után azt állította, hogy Ukrajna drónokkal támadta Putyin vidéki rezidenciáját. Trump az Air Force One fedélzetén beszélt erről, miután több országot is megfenyegetett Kolumbiától Mexikón át Iránig. Mint mondta, bár „valami történt” Vlagyimir Putyin rezidenciája közelében, az amerikai vizsgálat szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Ukrajna azt célba vette volna.

„Most, hogy ellenőrizni tudtuk a tényeket, nem hisszük, hogy megtörtént”

- mondta Trump az állítólagos ukrán dróntámadásról.

Fotó: PAVEL BEDNYAKOV/AFP

A Putyin novgorodi rezidenciája elleni támadás témáját Szergej Lavrov orosz külügyminiszter dobta be, azt állítva, hogy az ukránok a béketárgyalások előkészítése közben meg akarták támadni putyint, ami miatt Oroszországnak Lavrov szerint újra kell gondolni a viszonyát a békefolyamathoz.

Zelenszkij ukrán elnök ezt tipikus orosz hazugságnak nevezte, amivel szerinte a Kreml ki akar farolni a tárgyalásokból. Néhány nap elteltével a CIA is hamisnak mondta az orosz vádakat, szerintük ugyanis semmilyen információ nem utalt tényleges ukrán támadásra. Trump, akinek Putyin telefonon maga állította, hogy ukrán drónok támadták a rezidenciáját, orosz beszámolók szerint nagyon dühös volt először a hír miatt - most azonban már ő is azt mondja, hogy az orosz állításoknak nem volt valóságalapja.

