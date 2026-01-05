Új év, új pocak: Kung-fu Pandaként tért vissza 2026-ban a politikából kikopott Németh Szilárd

Mi lesz Németh Szilárddal? A hírek aggasztóak: az biztos, hogy nem a Pacalmániás Örök Vesztes lesz a Fidesz egyéni jelöltje Csepelen, és az sem biztos, hogy felkerül-e egyáltalán a pártlistára.

Hősünk most áthallásos fotóval üzent a permanens szórakoztatásért aggódó rajongótábornak:

Mivel a Kung-fu Panda egyik ismert jelenetét játssza újra benne

az üzenet nem is kérdéses: bármilyen nyominak tűnök is, folytatom a harcot. De miért is harcol mostantól a Csepeli Po Ping? Erre több utalást is elrejtett a bambuszos fotót is tartalmazó Facebook-posztjához mellékelt fényképei között. Úgy tűnik, hogy Németh több lehetőséget is fontolgat. 2026-ben lehet belőle

urológus

pedikűrös

teniszszövetségi elnök