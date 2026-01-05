Venezuela ügyvivő államfője együttműködne az amerikai kormánnyal

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Venezuela megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. Országunk külső fenyegetések nélkül akar élni, olyan környezetben, amelynek alapja a tisztelet és a nemzetközi együttműködés. Hisszük, hogy a globális békét az egyes nemzeteken belüli béke biztosításával lehet megteremteni” – fogalmazott Delcy Rodríguez.

„Elsődleges célunk a kiegyensúlyozott és tiszteletteljes nemzetközi kapcsolatok kialakítása az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió többi országa között, az egyenlő szuverenitás és a be nem avatkozás elve alapján. Diplomáciánkat a világ többi részével ezek az elvek irányítják" – szögezte le.

Delcy Rodriguez
Fotó: JUAN BARRETO/AFP

Az ügyvivő elnök a közleményben a „nemzetközi jog keretein belüli együttműködésre” kérte fel az amerikai kormányt „a közös fejlődésre irányuló együttműködési programban, a tartós közösségi együttélés megerősítése érdekében”.

Szavait Donald Trump amerikai elnökhöz intézve hangsúlyozta: „népeink és régiónk békét és párbeszédet érdemelnek, nem háborút”. Hozzátette: „Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete, és ez most egész Venezuela üzenete. Ebben a Venezuelában hiszek, és neki szenteltem az életemet. Olyan Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összefoghat” – fogalmazott Rodriguez.

„Venezuelának joga van a békére, a fejlődésre, a szuverenitásra és a jövőre” – írta Delcy Rodríguez.

Trump vasárnap üzent Rodrígeznek, mondván, ha nem cselekszik helyesen, nagy árat fog fizetni, valószínűleg nagyobbat, mint Maduro. (MTI)

külföld Egyesült Államok Donald Trump venezuela Delcy Rodríguez
Kapcsolódó cikkek

Trump szerint ha az új venezuelai elnök nem teszi, amit tennie kell, durvább büntetést kaphat, mint Maduro

Azt is mondta, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra.

Bódog Bálint
külföld