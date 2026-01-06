A fenyegető bully és a fáradó autokrácia

reggel 4
Havas, jó reggelt! Szerdáig akár 30 centi hó is eshet, Lázár János szerint az ország felkészült a havazásra, szóval érdemes óvatosnak lenni, mindenesetre újra itt a napindító hírlevelünk, benne az elmúlt nap legfőbb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

DONROE

Trump újabb négy országot fenyegetett meg Venezuela után: Kolumbiába is szívesen küldene katonákat, Kuba szerinte magától is összeomlik, aztán jöhet Grönland. A dán miniszterelnök visszaszólt Trumpnak, hogy álljon le a fenyegetésekkel, és a grönlandi miniszterelnök is visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást. Mette Frederiksen szerint ha Trump megtámadja Grönlandot, vége a NATO-nak. A fiatal korában gerillaként harcoló kolumbiai elnök azt mondta, kész újra fegyvert ragadni, ha Trumpék megtámadják az országát.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb bíróságához került a magát ártatlannak valló Maduro ügye, ha bűnösnek találják, több évtizedes börtönt kaphat. Svájc be is fagyasztotta a feltételezett vagyonát. Az új venezuelai elnök, Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált, de mostantól úgy kéne Trumpék kedvében járnia, hogy közben ne haragítsa magára az ország katonai elitjét.

  • A kubai elnök szerint 32, Madurót védő kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során.
  • Magyarország egyedüliként még az EU pihe-puha nyilatkozatát sem támogatta Venezueláról.

BELFÖLD

Orbán Viktor és Magyar Péter is tartott sajtótájékoztatót, de a miniszterelnöknél nem lehetett visszakérdezni. Ez nem sajtótájékoztató volt, csak egy fáradó autokrácia kötelező díszlete.

Fotó: Németh Dániel/444
  • A kegyelmi ügy kirobbantója elégedett a magánéletével és a munkájával is, ezért továbbra sem fedi fel kilétét.
  • A polgármester eltüntette a háborús plakátokat Mosonmagyaróvárról.
  • Vegyi anyaggal töltött befőttesüveget hagyott valaki egy zalaegerszegi iskolában, közel negyvenen rosszul lettek.
  • Kung Fu Pandaként tért vissza 2026-ban a politikából kikopott Németh Szilárd.

GAZDASÁG

Megnéztük, hogy áll az a balatonhenyei birtok, amit a pletykák szerint Orbán Ráhel építtet magának: a projekt Oszkó Péter cégének nevén van, aki megkeresésünkre úgy döntött, most először nyilatkozik a beruházásról, mert elege van a valótlan szóbeszédekből.

Fotó: Németh Dániel/444

Bruttó 12 milliós év végi jutalmat szavazott meg Dunaharaszti polgármesterének a képviselő-testület, a cikkünk után a polgármester screenshotokat posztolt arról, hogy ebből 3 milliót jótékony célra ajánlott fel.

KÜLFÖLD

Trump szerint a Kreml kamuzott arról, hogy az ukránok drónokkal támadták Putyin rezidenciáját, az oroszok erre hivatkozva akarták áttervezni a béketárgyalásokhoz való viszonyukat.

Fotó: Sefa Karacan/Anadolu via AFP
  • A brit hírszerzés szerint a szíriai diktátor után Ali Hámenei iráni ajatollah is Moszkvába menekülne a rokonaival és a 100 milliárd dolláros vagyonával, ha a rendszere összeomlana.
  • Nemcsak az USA hallgatta le Merkelt, a németek is lehallgatták Obamát: tudták, hogy tilosban járnak, de rendszeresen megfigyelték az Air Force One telefonos frekvenciáit.
  • Zelenszkij nyomására lemondott az SZBU vezetője.
  • Egymilliárd forintért kelt el egyetlen tonhal Japánban.
