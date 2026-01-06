A hó és én: soha nem látott fotókon a budapesti, azon belül is a budai tél

Szembenézés

„Magyar fotóművész vagyok, egy kompország fényírója, és szembe kell néznem a Nagy Témával” - mondtam ki félhangosan, majd nekivágtam, hogy megmutassam az olvasóknak, kollégáim - és nyugodtan mondhatom: sorstársaim - legfontosabb témáját, az Ötcentis Hóval Borított Budapestet. A 444 olvasói különlegesek, így nekik azon belül is különleges helyszínt választottam: az általánosítva csak Rózsadombnak nevezett hegyek alját, Rézmál és Pasarét vad, elektromos autókban gazdag határvidékét, ahol a gazdagok és hatalmasok laknak. Jobbra föl 300 méterre Nagy Márton, tőle balra 100-ra Varga Mihály, az anyósa és Rogán Antalék hűlt helye, jobbra le 100-ra Balog „Hangyák a gatyában" Zoltán püspök - plusz mi.

A drámai hótámadás első áldozata a jelek szerint Minóka, a törpe szálkásszőrű tacskó, aki az első pelyhek lehullásával egyidőben egyszerűen eltűnt:

De mi ez a dudor? Nagy-Magyaroszág?

Nem! Kis kutya. De az aranyoskodás sem fog segíteni rajta, juszt is megnézzük a havas Budát!

Kilépünk a kapun és mit látok? Hó lepi a környék legjellegzetesebb tereptárgyait, a Főkert zöldhulladékgyűjtő zsákjait, amiket valamikor még a tanácsrendszer idején tettek ki a járdára a környék privilegizált lakói.

Nagyjából 30 lépést teszünk meg, amikor szembesülők a rézmál-törökvészi tél Nagy Rejtélyével: ki volt az a zseni, aki képes volt 2 centiméteres pontossággal belehugyozni a református gimi előtt álló kutyaszarkuka műanyag szarózacskók becsúsztatására optimalizált fedelének központi lyukacskájába?

Kép- és híréhes olvasóink kedvéért: ez itt a sokat emlegetett hó:

Amiből néhol romantikus alakzatok állnak ki, a Fényírók nagyobb örömére:

A környék monokróm szürke-fehérjét csak az errefelé eléggé elterjedt Műanyag Hatású bogyók pirosa,

illetve a náluk is sűrűbben tenyésző BMW-logók kék-fehér-feketéje töri meg:

Nem budaiként tudtad, hogy a budaiaknak 43 különféle szava van a hóra?

Ez itt például a körszállóbontómarketesteherautónyom, a budai ugyanis rokon nyelv a walesivel:

Hó és jég veszi körül az Óellenzék emlékművét a Kass János utcában, amit a pestiek megtévesztésére Kass János lépcsőnek neveznek:

Kicsit lejjebb halott fenyő hever az út szélén:

Hogy ki végezhetett vele? Ebből a közelében lefotózott, félelemkeltő lábnyomból ítélve személyesen Ady Endre:

És mindez pusztán egy 18 perces pisiltetés volt! Ez a tél EL-KÉ-PESZTŐ! Ha neked is vannak friss Képeid a hóról, ne kímélj és küldd el a legjobbat a szilyl KUKAC 444.hu címre, HÓBERT CAPA subjecttel. Lehet, hogy ebből születik meg a megújuló magyar fotó Nagy Téli Szalonja!