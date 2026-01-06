A szavazatok háromnegyedével újraválasztották a Wagner-csoport által támogatott elnököt a Közép-Afrikai Köztársaságban

A szavazatok több mint háromnegyedének megszerzésével ismét a Közép-Afrikai Köztársaság elnökének választották a Wagner-csoport által is támogatott Faustin-Archange Touadérát.

Touadéra egy évtizede vezeti az országot, egy 2023-as alkotmánymódosítás tette számára lehetővé, hogy harmadjára is elinduljon az elnökségért. A kihívói szerint a választást elcsalták.

Touadéra évek óta nagyban támaszkodik a 2023-ban a magánrepülőgépén felrobbantott Jevgenyij Prigozsin által alapított orosz zsoldoshadseregre, a Wagner-csoportra. Az orosz katonák ellenőrzik az ország gyémánt-, arany-, lítium- és uránbányáit. A szolgálataikat a nyersanyagokkal váltják meg.

A fegyveres konfliktusok rendszeresek: az államterület jó 10 százalékát nem a központi kormányzat ellenőrzi. A Közép-Afrikai Köztársaság az elképesztő természeti kincsei ellenére a világ egyik legszegényebb országa, becslések szerint a lakosság 71 százaléka a szegénységi küszöb alatt él. (via Spiegel)