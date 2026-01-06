A venezuelai ellenzék vezetője szívesen megosztaná a Nobel-békedíját Donald Trumppal

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető szeretné megosztani a Nobel-békedíját Donald Trump amerikai elnökkel, és személyesen köszönné meg neki, hogy az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre hazájában.

Machado a Fox Newsnak adott interjújában dicsérte Trumpot Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért, és Washington akcióját hatalmas lépésnek nevezte „az emberiség, a szabadság és az emberi méltóság érdekében”.

A venezuelai ellenzéki aktivista 2025 októberében kapta meg a Nobel-békedíjat, amire Trump is régóta ácsingózott. Az indoklás szerint Machado „a venezuelai nép demokratikus jogainak előmozdításáért végzett fáradhatatlan munkájáért” kapja a díjat, valamint „azért a küzdelméért, amit a diktatúrából a demokráciához vezető igazságos és békés átmenet megvalósításáért folytat.”

Maria Corina Machado
Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

Az amerikai elnök felhívta Machadót, hogy gratuláljon neki a díj elnyeréséhez, ám a lapok arról írtak, hogy elégedetlen volt, amiért elfogadta azt ahelyett, hogy átadta volna neki.

Az elmúlt napokban is jelentek meg cikkek arról, hogy Trump az ország jövőjéről beszélve a békedíjügy miatt nem említi érdemben Machado és általában a venezuelai ellenzék szerepét és lehetőségeit. (via Euronews)

