Beiktatták az ideiglenes venezuelai elnököt, Delcy Rodríguezt

Delcy Rodríguez hétfőn hivatalosan is Venezuela ideiglenes elnöke lett, miután letette az esküt egy olyan parlamenti ülésen, ami Nicolás Maduro elnök amerikai fogságból való szabadon bocsátását követelő felszólalásokkal kezdődött – írja a BBC.

A portrécikkünkben azt írtuk, az 56 éves Rodríguez az eltávolított Maduro hűséges emberének számított, 2018 óta alelnöke volt az országnak, és most majd egyszerre kéne a nyílt gazdasági-gyarmatosítási igényekkel fellépő amerikaiak kedvében járnia, akik gyakorlatilag be is jelentették az ország irányításának átvételét, de közben figyelnie arra is, hogy ne vívja ki a venezuelai hadsereg keményvonalas vezetőinek és a pártvezéreknek túlzott haragját, akik azért még mindig komoly hatalommal bírnak az országban. Rodríguez az eddigi kormányokban elsősorban problémamegoldó technokrata szakembernek számított, aki ugyan ideológiailag valamennyire nyilván elkötelezett a rendszer mellett, de épp arról volt ismert, hogy konkrét feladatoknál mindig megtalálta a hangot a külföldi szereplőkkel.

A beiktatásakor azt mondta, fájdalommal tölti el Maduro és felesége, Cilia Flores „elrablása”. Rodríguez az eskütétel után arról beszélt, hogy „fájdalommal” vállalta a tisztséget az „illegitim katonai agresszió” okozta szenvedés miatt. Megfogadta, hogy garantálja az ország békéjét, valamint „népünk lelki, gazdasági és társadalmi nyugalmát”. A parlamentben felszólalt Maduro fia is, aki támogatásáról biztosította szüleit, kijelentve, hogy „vissza fognak térni” Venezuelába, és „feltétel nélküli támogatásáról” biztosította Rodríguezt.

Delcy Rodríguez (b) leteszi az esküt. Fotó: MARCELO GARCIA/AFP

Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. Trump vasárnap, miután egyértelművé vált, hogy Rodríguez lesz az ideiglenes elnök, arra figyelmeztetett: Rodríguez „nagyon nagy árat fizethet – talán még Madurónál is nagyobbat, ha nem azt teszi, amit kell”.

Pár órával az eskütétel előtt Nicolás Maduro mind a négy vádpontban ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon, köztük drogterrorizmusra irányuló összeesküvés, kokaincsempészési összeesküvés, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása vádjában. „Tisztességes ember vagyok. Továbbra is az országom elnöke vagyok” – mondta a körülbelül harminc perces meghallgatáson.