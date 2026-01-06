Gyula város stílszerű ajándéka: emléktábla Krasznahorkainak, márványba vésett helyesírási hibával

A Tábla.

Bod Tamás újságíró Facebook-posztjából derült ki, hogy a Krasznahorkai László Nobel-díjas írónak szülővárosában, Gyulán, hétfőn állított emléktábla igazán stílszerűre sikerült. Amennyiben márványba vésve szembesíti az olvasóit az írásban történő önkifejezés nehézségeivel.

A tábla egymondatos szövege a következő:

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ

SZÜLŐI HÁZA, AHOL GYERMEKÉVEIT

ÉS IFJÚKORÁT TÖLTÖTTE

1954 - 1972 KÖZÖTT

2025-BEN IRODALMI NOBEL-DÍJJAL

KITÜNTETETT ÍRÓ.

ÁLLÍTTATTA: GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2026. JANUÁR 5.

Igen, a szövegből hiányzik egy „a”, egy határozott névelő, aminek a 2025-ös évszám előtt lenne a helye. Dehát kinek és minek van helye ebben a fura hazában? - teszi fel a kérdést a találó emléktábla.

Csak remélni tudom, hogy Krasznahorkai szülőháza előtt ennek ellenére sem fognak nyelvtannácik masírozni!