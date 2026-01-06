Halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miklós kajakos halála kapcsán

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható. A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit” - olvasható a rendőrség új közleményében.

Ahogy arról hétfőn mi is beszámoltunk, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakos. Korábban a rendőrség azt közölte, nem merült fel idegenkezűség, bűncselekménye gyanúja, amikor helyszíni szemlét tartottak a sportoló XVIII. kerületi lakásánál.

Dudás Miklós a 2018-as világbajnokságon
Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA
bűnügy rendőrség dudás miklós kajakos nyomozás gyilkosság halált okozó testi sértés világbajnok
Kapcsolódó cikkek

34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakos

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget.

Molnár Kristóf
GYÁSZ