Hat európai ország állt ki Dánia mellett Grönland kérdésében

Hat európai szövetséges állt ki Dánia mellett, miután Donald Trump ismételten hangsúlyozta, hogy ellenőrzést kíván gyakorolni Grönland felett.

„Grönland a grönlandi népé, és a Dánia és Grönland közötti kapcsolatok kérdéseiben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni” – áll az az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és Dánia vezetői által kiadott közös nyilatkozatban.

Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” Grönlandra biztonsági okokból.

Trump nem volt hajlandó kizárni az erő alkalmazásának lehetőségét sem a terület feletti ellenőrzés megszerzése érdekében. Csakhogy Dánia a NATO része, ezért Mette Frederiksen dán miniszterelnök hétfőn arra figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadás a NATO végét jelentené.

Városok távolsága Grönland repteréről Fotó: ANTOINE LORGNIER/Hans Lucas via AFP

Grönland jövőjének kérdése azt követően került ismét előtérbe, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozást hajtott végre Venezuelában, amelynek során elit alakulatok hatoltak be az országba, hogy elfogják Nicolás Maduro elnököt, és New Yorkba szállítsák kábítószer- és fegyverügyekkel kapcsolatos vádak miatt.

A rajtaütést követően Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok egy meg nem határozott ideig „irányítani fogja” Venezuelát.

Az Egyesült Államok venezuelai katonai rajtaütése újraélesztette azokat a félelmeket, hogy Washington akár erő alkalmazását is fontolóra veheti Grönland feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.

A rajtaütést követő napon Katie Miller – Donald Trump egyik vezető tanácsadójának felesége – egy Grönlandot ábrázoló térképet tett közzé a közösségi médiában, az amerikai zászló színeivel átszínezve, a „HAMAROSAN” felirattal.

Trump már régóta beszél arról, hogy kell neki Grönland, és korábban nem zárta ki azt sem, hogy erőt alkalmazzanak a sziget feletti ellenőrzés megszerzésére. Állítása szerint a sziget amerikai integrálása az USA biztonsági érdekeit szolgálná stratégiai fekvése, valamint a high-tech iparágak számára fontos ásványkincsei miatt. Dániában felháborodást váltott ki az is, hogy a Trump-adminisztráció a közelmúltban különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyében.

A mintegy 57 ezer lakosú Grönland 1979 óta széles körű önkormányzatisággal rendelkezik, ugyanakkor a védelem- és külpolitika továbbra is dán hatáskör. Bár a grönlandiak többsége hosszabb távon támogatja a Dániától való függetlenedést, a közvélemény-kutatások szerint elsöprő az ellenállás azzal szemben, hogy a sziget az Egyesült Államok része legyen. (BBC)