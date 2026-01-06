Hivatalos: Varga Barnabás az AEK Athénban folytatja

Napok óta tudni lehet, hogy a magyar bajnokság kétszeres gólkirálya, az elmúlt évek nagy felfedezettje, a válogatott első számú csatára, Varga Barnabás az AEK Athénba szerződik. A váltás immár hivatalos, erről a görög klub tájékoztatta szurkolóit a Facebook-oldalán.

Az AEK edzője a szerb Marko Nikolić, aki 2017 és 2019 között a Fehérvárt irányította. A csapat vezeti hazája bajnokságát, a Konferencia-ligában pedig a harmadik helyen végett, és továbbjutott.

A Nemzeti Sport néhány napja arról írt, hogy görög sajtóértesülések szerint 4,5 millió eurót kaphat Vargáért a Fradi, ezzel ő lehet a görög csapat második legdrágább játékosa.

Vargát viszonylag későn fedezte fel a magyar labdarúgás. Miután az Illés Akadémián a termete miatt nem nagyon játszott meccseket, kisebb osztrák csapatoknál játszott, volt, hogy dolgozott is a futball mellett. A Mattersburgban az osztrák Bundesligában is bemutatkozott, majd Gyirmótra igazolt. Az áttörést a 2022-es paksi szerződés hozta meg, ekkor már 28 éves volt. Azóta kétszer volt az NB I. gólkirálya, a válogatottban 28 meccsen 13 gólt szerzett.