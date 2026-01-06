Humanoid robotokat állít munkába gyáraiban a Hyundai

A Hyundai Motor Group bejelentette, hogy 2028-tól ember alakú robotokat állít munkába üzemeiben – írja a BBC.

A bemutatott robot Fotó: Sipa USA/Travis Ball/Sipa USA via Reuters Connect

A dél-koreai autógyártó cég hétfőn, a Las Vegasban rendezett Consumer Electronics Show-n (CES) mutatta be az Atlas nevű humanoid robotot, amit a Boston Dynamics fejlesztett.

A Hyundai – ami többségi tulajdonosa a Boston Dynamicsnek – azt tervezi, hogy „globális gyártási hálózatában integrálja az Atlast”, beleértve az amerikai Georgia államban működő üzemét is, ami 2025-ben egy nagyszabású bevándorlási razzia helyszíne volt.

Az általános ipari felhasználásra tervezett Atlas úgy készült, hogy emberekkel együttműködve dolgozzon, de bizonyos gépeket önállóan is képes működtetni. A robotok fokozatosan egyre több feladatot vesznek majd át, csökkentik a dolgozók fizikai terhelését, elvégzik a veszélyesebb feladatokat és segítik a technológia szélesebb körű elterjedését.

Csang Dzsehun, a Hyundai alelnöke a konferencián elismerte, sokan attól tartanak, hogy a robotok munkahelyeket szüntethetnek meg. Szerinte azonban továbbra is szükség lesz emberekre, például a robotok betanításához. A vállalat nem közölte, hogy hány robottal indul a projekt, és hogy az mennyibe kerül.

Más cégek is humanoid robotok bevezetését tervezik, köztük az Amazon, a kínai autógyártó BYD, valamint a Tesla is, utóbbi szintén rengeteg pénzt fordít saját technológiája, az Optimus fejlesztésére.