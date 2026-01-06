Lengyelország még idén korlátozná a fiatalok hozzáférését a közösségi médiához

Lengyelországban is köteleznék a közösségimédia-vállalatokat arra, hogy ellenőrizzék a szolgáltatásaikat igénybe venni kívánó felhasználók életkorát, és megakadályozzák a kiskorúak hozzáférését a platformhoz. A Notes from Poland szerint a kormány célja, hogy az intézkedéseket már az idén bevezesse.

„Más országok példáját követve Lengyelországnak olyan szabályozást kellene bevezetnie, ami elzárja a 16 év alatti fiatalokat a közösségi médiától. Idén már rendelkezni fogunk az ehhez szükséges eszközökkel, ezért úgy gondolom, most van itt az ideje egy ilyen szabályozás bevezetésének”

– mondta Dariusz Standerski digitális ügyekért felelős helyettes államtitkár a Polsat News műsorában. Szerinte az elmúlt 15 évben mind Lengyelország és az Európai Unió „elhanyagolta” a közösségi média szabályozását, aminek következtében mára sok platform gyakorlatilag ellenőrizhetetlenné vált. Azt is mondta, hogy az új szabályozás célja megvédeni a fiatalokat a közösségi média veszélyeitől.

Az életkor-ellenőrzést a fiók létrehozásakor alkalmaznák: felhasználóknak nem elég pusztán megadniuk az életkorukat, egy rendszer ellenőrizné, hogy 13 vagy 15 év felett, illetve alatt vannak-e, és erről egy biztonságos digitális igazolás készülne. Hasonló megoldásokat más uniós országok is tesztelnek.

Az Európai Parlament tavaly novemberben elfogadott egy jelentést, ami 16 évben határozná meg a közösségi média használatának alsó korhatárát, miközben a 13–15 évesek számára szülői engedéllyel tenné lehetővé a hozzáférést. Ausztrália már bevezette az alsó korhatárt a közösségi médiában, és több uniós ország – köztük Olaszország és Görögország – is jelezte, hogy követné ezt a példát. Dániában és Franciaországban is hasonló szabályozás bevezetését tervezik.