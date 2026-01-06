Magyar Péter levelet írt Robert Ficónak: „Magyarország büszke népe nevében fordulunk Önhöz”

„Amennyiben még magyar miniszterelnöknek tartja magát, legyen szíves haladéktalanul aláírni és továbbítani a levelet a Külügyminisztériumon keresztül Pozsonyba” – írja a közösségi oldalán Magyar Péter tiszás miniszterelnök-jelölt, aki egy levélben-bejegyzésben két aktuális miniszterelnököt igyekezett megszólítani.
Magyar a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos véleménynyilvánítást kriminalizáló szlovák jogszabály-módosítás ügyében fogalmazott nyílt levelet, melyben „Magyarország büszke népe nevében” fordult Robert Ficóhoz. A Tisza-elnök szerint „egy demokratikus jogállamban történelmi tények kimondása és megvitatása nem lehet bűncselekmény”, ezért forszírozza, hogy a szlovák kormányfő kezdeményezze a szóban forgó módosítás visszavonását, és „nyisson teret a párbeszédnek, amely a békés együttélés alapja lehet”.
A politikus a közösségi oldalán Orbán Viktornak címezve azt írja, helyette írta meg, amit megírt, sőt kihagyta utóbbi aláírásának a helyét is az övé mellett. „Amennyiben nem írja alá a levelet, és továbbra is cserben hagyja a börtönnel fenyegetett felvidéki magyar honfitársainkat, úgy a fennmaradó 96 napra is elveszíti miniszterelnök jellegét” – állapítja Magyar Péter.
A Benes-dekrétumok megkérdőjelezését büntető törvénymódosítás eltörléséért petíció is indult, a kezdeményezők feljelentették magukat a rendőrségen. A hét végén Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt egyetemi hallgatók szerveztek demonstrációt, hogy kiálljanak a felvidéki magyarságért. Az esemény előtt Magyar Péter megismételte a törvénymódosításról korábban közzétett ígéretét, miszerint ha Szlovákia hatályban tartja a magyarokat kollektíven bűnösnek tekintő törvényeket, akkor a majdani Tisza-kormány ki fogja utasítani a szlovák nagykövetet.
A kezdeményezők bocsánatkérést várnak a szlovák parlamenttől, de céljuk nem a konfrontáció, hanem annak jelzése, hogy a jogszabály súlyos hatással van a szólásszabadságra és a közéleti párbeszédre.
December végén fogadták el azt a törvényt Szlovákiában, mely börtönnel fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a Beneš-dekrétumokat. Ez ellen a törvény ellen szólaltak fel az egyetemi hallgatók által szervezett demonstráción szombaton.
Ha Szlovákia hatályban tart magyarokat kollektíven büntető jogszabályt.