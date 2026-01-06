Meglepően ritka, hogy valakit puma öljön meg, szegény Kristen Kovatsch-csal megtörtént

Puma. Képünk csak illusztráció. Fotó: Sylvain Cordier/Biosphoto

Ebben az évtizedben negyedjére ölt puma embert Észak-Amerikában. Az eset az USA Colorado államában, a Crosier Mountain nevű hegy egyik túraösvényén történt még újév napján, a kutatás hétfőn zárult le a környéken látott három puma után, miután közülük kettőt kilőttek, egyet pedig 4 nap alatt sem sikerült megtalálni. Az egyik kilőtt hím puma mind a négy mancsán emberi DNS-nyomokat találtak.

A texasi születésű, a helyszíntől egyórányira lakó, szenvedélyes túrázó és ultrafutó, 46 éves Kristen Maria Kovatsch testét két másik túrázó találta meg a népszerű túraösvényen, újév napján délben. A helyzet kapásból egyértelműnek tűnt, a közelben ugyanis egy agresszív jeleket mutató puma üldögélt, akit kődobálással kergettek el, hogy egyáltalán hozzáférjenek a nőhöz. Az egyik megtalálója orvos volt, de már ő sem tudott segíteni. Az igazságügyi orvosszakértő később megállapította, hogy a halálát fulladás okozta, az emberméretű macskaféle a mancsával fojtotta meg áldozatát.

Ugyanezen az ösvényen egy hónappal korábban már megtámadott egy puma egy helyi férfit. A 31 éves Gary Messina a támadó agresszivitása alapján úgy véli, hogy ugyanaz a példány támadta meg őt is. Messina fejlámpával futott az ösvényen egy sötét novemberi reggelen, amikor egy izzó szempárt vett észre a lámpa fénykörében. XXI. századi emberről van szó, ezért reflexből elővette a telefonját és lefotózta a bokorban lapuló nagymacskát, aki ezen a ponton minden átmenet nélkül rávetette magát. Messina megdobta a telefonnal, majd rákiáltott és földet rúgott az irányába. Az állat meghőkölt, de nem tágított: morogva körözött a férfi körül és perceken át agresszívan támadta úgy, hogy oda-odakapva próbálta megharapni. A sarokba szorított Messina végül úgy tudott megmenekülni, hogy észrevett egy vastagabb ágat egy út mentén heverő kidöntött fatörzsön, letörte és nagyot sózott vele a puma fejére, ami elszaladt.